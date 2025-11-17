Татяна Михайлова, "Агробизнесмен на България" 2025: Заедно трябва да работим не просто повече, а по-умно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Да използваме знанието, опита и технологиите, за да направим земеделието по-ефективно

– Г-жо Михайлова, вие сте отдавна в агробизнеса и познавате силните и слабите му страни. Според вас какво е бъдещето на българското земеделие и в частност на растениевъдството?

- Земеделието вече е в нова епоха – тази на прецизното и устойчиво производство. Не можем да разчитаме само на интензивно торене или повече декари. Времето изисква ефективност, а не просто количество. Все по-важна роля играе листното торене. То вече не е допълнение, а ключов елемент от технологията на хранене.

Листните торове помагат на растенията да преодолеят стреса – от суша, от преовлажняване, студ или дефицит на елементи и най-важното – позволяват културите да реализират пълния си добивен потенциал.

Това е инструмент за управление на риска,

особено в условията на климатични промени. Когато е приложено навреме и професионално, листното торене дава реален икономически ефект – повече добив, по-добро качество и по-висока рентабилност.

- Вие сте сред първите, които говориха за торове с инхибитори и направихте реалност приложението им в България. Защо това е важно?

- Това е ново и стратегическо направление – азотни торове с два инхибитора: на уреазата и на нитрификацията. Те забавят загубите на азот и осигуряват по-дълго и равномерно хранене на растенията. Резултатът е по-висока ефективност, по-малко загуби и по-чиста околна среда.

Това е бъдещето – да постигаме повече с по-малко, без да компрометираме добивите.

Европейското земеделие е поело по този път, а ние в “Екофол” сме горди, че сме сред пионерите и въвеждаме тези технологии и у нас. Те са крачка към устойчивото земеделие, което съчетава рентабилност и отговорност към природата.

– Няколко пъти споменахте “рентабилност”. Какво означава тя за българския фермер днес?

- Много хора използват думата, но малцина я прилагат в реалността.

Рентабилността не е непременно висок добив – тя е баланс между

разход и резултат Да мислим рентабилно, означава да отчитаме затрудненията от цените на горива, торове или семена, от ниските изкупни цени, но и

да търсим решения в рамките на това, което можем да контролираме

Един листен тор с богат състав, приложен в точната фаза, може да донесе реална икономическа полза. Такъв продукт подобрява усвояването на хранителните елементи от почвата, стимулира физиологията на растенията и в крайна сметка – повишава добива и рентабилността.

Важно е да не гледаме на земеделието като на поредица от отделни операции, а като на цялостна система, в която всяка стъпка влияе на резултата.

– Каква е ролята на “Екофол” в този процес?

- Нашата мисия е ясна – да сме до земеделците с практични решения, основани на опит и доказани резултати. Ние не просто продаваме торове – разработваме технологии за хранене, съобразени с българските условия и култури.

В последно време работим върху интегрирането на дигитални решения

– анализи, препоръки, свързване на данните с подходящи листни торове. Това е посоката, в която върви светът – по-интелигентно, по-прецизно земеделие.

– Какво бихте казали на българските фермери днес?

- Бих им казала: Знаем, че времената са трудни – цените, климатът, пазарите. Но силата на българския фермер винаги е била в това, че умее да намира път дори когато няма път. Рентабилността се постига с мисъл, не с късмет. С постоянство, не с импровизация. С избор на верни партньори, които разбират земеделието отвътре.

И най-важното – нека не спираме заедно да търсим решения, които с малко вложения носят реален резултат. Такива има, стига да ги прилагаме разумно.

Ще завърша с мисъл, която често повтарям: Да работим не просто повече, а по-умно. Да използваме знанието, опита и технологиите, за да направим земеделието по-ефективно.

Призът “Агробизнесмен на България” е чест, но и напомняне, че има още работа. И ние в “Екофол” сме готови за новите предизвикателства.

- Какво означава тази награда за вас и за “Екофол”?

- Благодаря сърдечно! Това признание има специална стойност, защото идва от хора, които познават трудностите и реалностите в земеделието. За мен то е чест, но и отговорност.

В кариерата си съм получавала лично аз и фирмата, в която работя, различни награди, но тази има своя по-дълбок смисъл. Тя не е просто оценка за изминала година, а за цялостен път – за устойчивост, за последователност и за вярност към земеделския труд.

За мен този приз е преди всичко признание за “Екофол” – компания с вече 36 години история, която от самото начало избра трудния, но смислен път – да създава продукти за българското земеделие тук, в България.

Преди години “Български фермер” отличи “Екофол” с награда за иновативен принос в земеделието, но днешният приз е по-различен – той е по-престижен, защото идва не само за иновация, а за дългогодишна работа, визия и резултати.

CV

Татяна Михайлова е родена в Ловеч. Завършва 7-ма гимназия в София с профил "Математика и изчислителна техника", а през 1977 г. Техническия университет – София, факултет по автоматика. Има специализация в Open University Business School (Великобритания) по съвместна програма с Нов български университет, където получава професионален сертификат по мениджмънт с модули по маркетинг, управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), реклама и маркетингови комуникации, както и управленско счетоводство. Професионалният път започна през 1977 г. в Института по радиоелектроника като научен сътрудник, а в периода 1983–1990 г. е част от Комитета по качество. От 2002 г. е част от ръководството на "Екофол" АД. В момента е търговски директор и председател на Съвета на директорите. Съавтор е на книгата "Листното торене - печеливша технология".Член на Настоятелството на Аграрен университет - Пловдив. Има син и дъщеря, които също са ангажирани в бизнеса.