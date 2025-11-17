Внимание и спокойствие за еврото

Въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. ще натовари касиери, търговци, банкомати и системи за плащания повече от всякога. Първите дни винаги са най-напрегнати, защото хората бързат да обменят левове, да изтеглят пари и да проверяват дали картовите им разплащания работят гладко. Но истинският риск не се крие само в забавения софтуер. Когато има хаос и въвеждане на нови пари, по правило се появяват и измами.

Точно затова хората трябва да бъдат внимателни към евробанкнотите в първите дни. Не защото новите купюри са несигурни, а защото в момента на смяната се отваря прозорец за измамници, които разчитат на бързане, объркване и липса на опит с новите защитни елементи. Съветът е прост - парите да се получават единствено от банки и пощи. И да се помни, че по-добър курс от фиксирания е сигнал за измама. Еврото идва организирано, но измамниците ще опитат да използват моментното объркване. Колкото по-спокойни и внимателни сме, толкова по-малко шансове им оставяме.

