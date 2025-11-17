Новата грамотност: какво ти дава умението да говориш с изкуствения интелект

AI вече не само отговаря на въпроси – може да свърши цялата работа вместо теб, просто трябва да говориш езика му

Само преди двайсетина години компютърната грамотност беше тема на дневен ред. Да можеш да боравиш с нов телефон, да разбереш логиката на първите тъчскрийн устройства, дори само да ползваш Word или Excel – бяха специални умения, които ти даваха предимство.

Днес тези неща изглеждат елементарни. Ако преди 10 г. беше достатъчно да се научиш да използваш компютър, днес вече е нужно да умееш да разговаряш с него и да извличаш максимума от този диалог. Това се превръща в новата компютърна грамотност.

Ако някой ме попита кое е най-ценното умение, което човек може да развива в момента, бих казал, че това е т.нар. AI prompt engineering– умението ясно да даваш инструкции на изкуствения интелект. Това е текст, команда или описание, което показва на машината какво искаш като резултат – независимо дали става дума за информация, статия, изображение, компютърен код, задълбочен анализ или действие. Колкото по-ясно формулираш задачата, толкова по-близък до очакванията е резултатът.

Мнозина сравняват ефекта, който изкуственият интелект има върху обществото, с индустриалната революция – и с право. Както тогава машините са заличили цели професии и занаяти, така и сега изкуственият интелект ще промени радикално пазара на труда. Но това не е трагедия, а естествен процес. Историята е показала, че оцеляват и успяват тези, които умеят да се адаптират, а не тези, които отричат новото.

Години наред специалистите по маркетинг се обучаваха на SEO – Search engine optimization, или умението да създаваш съдържание, което да излиза на челните позиции в търсачките като Google. Днес SEO е преобърнато с главата надолу, защото хората търсят информация по различен начин. Те

все по-често питат

ChatGPT неща, които

преди търсеха в Google

В момента това – да създадеш съдържание, което да бъде цитирано от ChatGPT, е умение, и то много търсено.

Истината е, че мнозина все още дори не осъзнават огромния спектър от възможности, които AI предлага – и тук не говоря само за ChatGPT. Писането на текстове, програмирането, дизайнът – това са само първите сфери, които вече се трансформират. Вече всеки, който владее AI prompt, може да създаде лого, да напише код за сайт. Искаш да озвучиш реклама или видео – и за това има изкуствен интелект. Във видеомонтажа изкуственият интелект вече автоматично създава трейлъри, добавя субтитри и дори сглобява цели рекламни клипове. Да не говорим, че може да създава и видеа.

Ако имаш дълъг документ за четене, можеш да го въведеш в AI инструмент, който ще ти го прочете – с желания от теб глас, интонация и бързина. Платформи като Claude, Gemini, Perplexity, Sora, Grok, ElevenLabs и, естествено, ChatGPT променят пазара на труда и това какво може да бъде постигнато от един човек.

В анализа на данни, създаването на доклади, графики, презентации и прогнози, които преди отнемаха дни работа, вече са готови за секунди.

Потенциалът му в образованието е огромен. Представете си учебна система, в която всеки ученик има персонален дигитален ментор. Изкуственият интелект

може да анализира силните

и слабите страни на децата, да ги профилира и да предлага персонализирани задачи, обучения и планове. Така образованието ще стане наистина индивидуално – не еднакво за всички, а съобразено с темпото, интересите и таланта на всеки отделен ученик. Вместо класът да върви в една скорост и с една програма, AI може да помогне на всеки да учи по начин, който му подхожда най-много. Това може да направи учебния процес не само по-ефективен, но и по-вълнуващ и креативен.

Кой би си представил подобно нещо в края на 2022 г., когато беше пуснат ChatGPT? Тогава той се използваше основно за писане на имейли, а три години по-късно изкуственият интелект вече има приложения във всеки аспект от живота ни и продължава да навлиза все повече.

2025 се превръща в “годината на AI агентите” – термин, който звучи сложно, но всъщност означава нещо просто: изкуственият интелект вече не само отговаря на въпроси, а може сам да свърши цялата работа вместо теб. Например вместо да търсиш информация в интернет, да я четеш, да я анализираш и после да напишеш доклад – сега можеш просто да кажеш на AI: “Намери ми информация за темата X и ми направи презентация” – и той сам ще потърси в мрежата, ще прецени кое е важно, ще го анализира и

ще ти състави

готовата презентация

Докато преди година изкуственият интелект беше като много умен събеседник, сега той започва да действа като личен асистент, който може да свърши реална работа, без да го води човек стъпка по стъпка. Най-новите модели като OpenAI o3 разбират не само текст, но и изображения и могат да мислят логически като човек, преди да дадат отговор. А интеграцията на AI в инструментите, които използваме всеки ден – от Word и Excel до фирмените ни програми – го превръща от интересен експеримент в незаменим помощник.

Все по-често се сещам за филма “Скрити числа”. Главните героини там работят като “калкулатори” в НАСА, когато се появява новият компютър IBM 7090. В края на филма, който е по истински случай, една от тях се научава да програмира машината и вместо да остане без работа, става ръководител на голям екип и обучител. Същото става и днес – тези, които се научат да “говорят” с изкуствения интелект и да задават правилните команди, ще вършат работата си по-бързо, по-качествено и ще изпъкват.

И тук се връщаме към AI prompt – колкото по-ясен си в инструкциите, толкова по-добър е резултатът. Сещам се за един

цитат, който чух скоро,

на журналистката

Нери Терзиева

– новините трябва да са написани така, че и баба Пена от Цалапица да ги разбере. С изкуствения интелект е същото – той не чете мисли, а изпълнява точно това, което си написал. Ако половината от идеята ти остане само в главата, няма как да се появи на екрана.

За да стане още по-ясно колко важен е начинът, по който формулираме задачата, ще дам два примера от практиката. Ако напиша само “Редактирай статията”, изкуственият интелект ще започне да променя и съдържанието ѝ. Но ако уточня: “Редактирай текста само за правописни и пунктуационни грешки, без да променяш съдържанието. Форматирай текста, но не добавяй междинни заглавия. Напиши въведение, но не включвай заключение” – резултатът вече е съвсем различен и точно отговаря на очакванията ми.

Същото важи и при преводите. Ако кажа единствено “Преведи текста”, машината често прави буквален и сух превод, с абзаци, които понякога нямат смисъл. Но когато посоча: “Преведи текста на английски, като запазиш официалния стил. Ако има идиоми, замени ги с подходящи български изрази, а не с буквален превод”, качеството накрая е в пъти по-високо.

И последно – когато се опитате да постигнете някакъв резултат с изкуствен интелект и той не се получи, не се отказвайте. Замислете се дали инструкциите ви са достатъчно ясни и детайлни, редактирайте ги и опитайте отново. С достатъчно опит възможностите на AI са огромни.

Истината е ясна – тези, които овладеят езика на AI, ще работят по-бързо и по-успешно. А онези, които го отричат, ще открият, че светът около тях е продължил напред, докато те са останали на едно място. Новата грамотност вече не е опция – тя е необходимост.

* Филип Цанов е експерт по комуникации с опит в медийните кампании, дигиталното съдържание и обществени инициативи. Завършил е международни отношения в King’s College London.