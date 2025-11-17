Велислава Делчева: Ще поискам от кмета да върне за ново обсъждане зоните за паркиране в София и двойните цени

Техническите прегледи нямат нищо общо с плащането на глоби, държавата създава изкуствена пречка за упражняване правото на собственост, а законът се превръща в средство за натиск, казва омбудсманът

Още акценти от интервюто:

Новата формула за сградна инсталация трябва да отчита енергийните характеристики на отделните сгради

Традиционно жалбите срещу сметките за парно са на първо място, следват ВиК услугите и електроснабдяването

Притесненията на възрастните хора за еврото са по-големи, някои от тях не са виждали друга валута

Ще поставя настойчиво пред парламента въпроса за по-бързо приемане на законовите промени за младите шофьори - всяко забавяне, при положение че могат да се спасят животи, е трудно обяснимо

- Г-жо Делчева, двойното увеличение на цените за паркиране в зоните в София предизвика недоволство. Граждани се организират и подават жалби, обявиха, че ще пишат и на вас. Комисията за защита на потребителите вече се самосезира по случая, вие какви действия ще предприемете и има ли основания това увеличение да бъде отменено?

- При нас вече постъпват жалби и сигнали от гневни граждани срещу разширението на зоните за паркиране и срещу увеличението на цените в синя и зелена зона, гласувани от Столичния общински съвет. Искам да подчертая, че съвсем съзнателно не реагирах веднага. Изчаках да чуя дали вносителите на предложението ще дадат убедителни и аргументирани обяснения за това решение, което вече е факт. За съжаление, такива аргументи не чух. Още днес изпращам писмо до кмета на Столичната община и до областния управител, в което посочвам редица сериозни проблеми, свързани с начина на изготвяне и приемане на наредбата.

Първо, има нарушения в начина на провеждане на обществените консултации. Официално, според информацията на Столична община, такива са проведени само под формата на писмени консултации. Става ясно, че е провеждана анкета, публикувана единствено на фейсбук страницата на кмета. На официалната страница на СО такава анкета не е публикувана. Получени са и сигнали от граждани за технически проблеми и недостъпност, което поставя под съмнение коректността на резултатите.

Второ, проблемът с паркирането около болниците е сериозно пренебрегнат. В доклада липсва адекватен анализ на това как новите тарифни условия и разширяването на зоните ще се отразят на гражданите, които посещават лечебни заведения - особено трудноподвижни хора, пациенти и техните близки. Около големи болници в София като “Александровска”, “Св. Екатерина”, “Пирогов”, “Царица Йоанна - ИСУЛ”, ВМА и други ежедневно възникват ситуации, при които липсата на свободно паркомясто, високите цени и рискът от санкции поставят хората в затруднено и често критично положение. Това ясно показва, че социалният и здравният ефект от промяната не е бил достатъчно обмислен.

Трето, липсват реални мотиви за разширяване на зоните и увеличаване на цените. В доклада не се съдържат конкретни данни, анализи или доказателства относно необходимостта от тези промени - нито за трафика, нито за замърсяването на въздуха, нито за достъпа до обществен транспорт. Няма информация за реалните разходи за поддръжка на зоните и какви са финансовите аргументи за увеличението на таксите.

Финансовата обосновка е непълна и противоречива - в един момент се твърди, че промяната не изисква значителни средства, а в друг се посочват над 11 млн. лв. разходи.

Не са изяснени и причините за различните срокове за влизане в сила на зоните по райони, което води до необоснована неравнопоставеност между гражданите.

Всичко това поражда основателно съмнение за нарушаване на принципите на Закона за нормативните актове - необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост и пропорционалност. Подобна липса на мотиви вече е била основание съдът да отменя решения на общини в страната. Затова в писмото призовавам кмета на София да върне решението на СОС за ново обсъждане и да бъде изготвен нов, мотивиран проект, подложен на реална и прозрачна обществена дискусия. На свой ред областният управител - ако решението бъде обнародвано, следва да упражни контрол за неговата законосъобразност.

Гражданите на София имат право на прозрачност, на честен процес и на добре обосновани решения, които засягат пряко ежедневието им. Като омбудсман моят ангажимент е да защитя именно тези права.

- Сезирахте Конституционния съд за изискването технически преглед да може да се минава само при платени глоби, но няма ли така да се насърчат нарушителите на пътя, които се крият от санкции?

- Категорична съм, легитимната цел на института на техническите прегледи няма нищо общо с плащането на глобите. С тази разпоредба държавата създава изкуствена пречка за упражняване на правото на собственост. Новата мярка се явява непропорционална и несправедлива и на практика ще бъде пречка гражданите да използват автомобилите си дори когато те са технически изправни. Така законът не защитава обществения интерес, а се превръща в инструмент за натиск, което противоречи на принципите на правовата държава. Наказва гражданите не защото застрашават безопасността на движението, а защото държавата не може ефективно да си събере глобите. Вместо да използва законовите механизми за това, тя прехвърля тежестта върху гражданите - лишава ги от възможността да ползват законно автомобилите си.

Именно затова сезирах КС с искане за обявяване на противоконституционност на чл. 147, ал. 9а от Закона за движението по пътищата, защото не е редно технически преглед на моторно превозно средство да се извършва само при липса на неплатени глоби на собственика, ползвателя или лицето, което представя автомобила за преглед. Разпоредбата е в нарушение на основни конституционни права - правото на труд, правото на собственост и правото на свободно придвижване. Освен това нормата има и пряко отражение върху правото на труд, особено за хората, чиято професия или ежедневна работа изисква използването на автомобил.

- Конституционният съд няма срок да реши, има ли изобщо шанс тази разпоредба да падне преди влизането ѝ в сила през април?

- Именно заради това сезирах КС сега, за да има време да се произнесе до влизането в сила на разпоредбата. Още повече, че Конституционният съд вече е постановявал сходни решения, в които приема, че заобикалянето на законовия ред за събиране на публични вземания чрез ограничаване на правото на придвижване е противоконституционно.

- Все по-често стават катастрофи с неопитни водачи, а парламентът продължава да не приема окончателно промените в закона, с които ще се въведат и новите правила за тях - какви са спънките според вас? И как да се въздейства на законодателя да побърза?

- Темата за безопасността на пътя е изключително чувствителна, защото зад всяка цифра в статистиката стоят човешки животи. Когато говорим за млади и неопитни шофьори, всяко забавяне на законови промени, които могат да спасят животи, е трудно обяснимо. Причините за отлагането на тези промени обикновено са свързани с липса на политическо съгласие или с нуждата различните институции да уточнят детайлите по прилагането на закона. Но когато залогът е човешка безопасност, балансът между бързина и прецизност трябва да се намира по-бързо. Законодателят трябва да усеща, че обществото очаква действия, а не обяснения. Това може да се постигне чрез активен обществен натиск, но и чрез постоянен институционален диалог. Гласът на гражданите, на родителите и на експертните организации по пътна безопасност трябва да се чува ясно. И тук е моята роля като омбудсман - да поставя въпроса настойчиво пред парламента и да напомня, че законите не са просто текстове, а гаранция за живота и сигурността на хората. И смятам да го направя.

- След като и ВАС, и европейският обявиха методиката за изчисляване на сградна инсталация за незаконна, вие поискахте сметките за парно да се намалят с близо 20%, докато няма яснота за новата формула. Какво ви отговориха институциите?

- Върховният административен съд и Съдът на Европейския съюз не са обявили формулата за сградна инсталация за незаконна. ВАС спря действието ѝ от 12 септември, а Съдът на ЕС в решението си посочва, че според заключението на вещото лице тази формула е неясна и освен ако не се установи друго при проверките от запитващия съд, изглежда, че формулата не дава възможност за прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление, както и че не отчита параметри, свързани с действителното функциониране на отоплителна инсталация.

Делото във ВАС не е приключило по същество. Това даде основание на министъра на енергетиката да свика работна група, която спешно да намери справедлив начин за разпределение на сградната инсталация. Намерението е новата формула да отчита енергийните характеристики на отделните сгради, топлоизолацията на външните стени, евентуално въведените други мерки за енергийна ефективност. В търсене на най-добрия вариант обаче е важно топлинните счетоводители да получат единни за цялата страна указания как да изготвят още този месец ноември сметките на клиентите си, които плащат за реално измерено месечно потребление.

Аз вече зададох въпрос на министъра на енергетиката какво ще се случи със сметките за парно предвид началото на отоплителния сезон, но официално становище засега не съм получила. Смятам, че министърът на енергетиката е необходимо да даде указание на топлинните счетоводители как да формират сметките на клиентите си, които получават месечни реални сметки.

- Как трябва да се променят фактурите, които клиентите получават?

- Фактурите трябва да бъдат преди всичко ясни и разбираеми. Допълнителната информация към тях трябва да бъде такава, че потребителят да може самостоятелно да провери верността на сметката си, без да е необходимо да бъде специалист в тази област.

- Алармирахте, че масово сградите в България нямат технически паспорти - кой трябва да ги въведе и какво трябва да бъде вписано в тях? И няма ли да е поредното бъркане в джоба на хората?

- Етажните собственици не са длъжни да се снабдят с технически паспорт на сградата в определен срок, но такова изискване е задължително след завършване на нов строеж за ново строителство, при реконструкции, както и в някои други случаи, например при кандидатстване по програмите по саниране. Но в тази връзка искам да подчертая, че една нова формула за енергията от сградната инсталация или една нова методика не трябва да налага допълнителни финансови задължения на битовите клиенти. Не бива да изисква например те да заплащат за допълнителни отчитащи устройства или за обследване на енергийните характеристики на сградите. Знаете, че изготвянето на технически паспорт на сградите в режим на етажна собственост съвсем не е евтино.

- Все така ли при вас жалбите срещу сметките за парно са най-много?

- До този момент за 2025 г. жалбите срещу сметките за парно са на първо място, следвани от тези за ВиК услугите и електроснабдяване. В това отношение няма промяна - потребителските жалби в тези сектори са най-висок процент. Традиционно.

- Разкажете конкретни случаи, в които сте помогнали.

- Например гражданин получава много висока изравнителна сметка за топлинната енергия и не може да разбере на какво се дължи, защото сметките не са лесни за разбиране. При проверката се оказва, че показанията на уред за дялово разпределение не са вписани правилно в изравнителната сметка. Човекът подава възражение, посочва грешката и изравнителната му сметка е коригирана.

Запознаваме потребителите не само с правата им, но и със задълженията им, които произтичат от нормативната уредба, като например да осигуряват метрологична проверка на всички водомери в жилището веднъж на 10 години и да следят дали батериите на уредите на радиаторите им работят.

Извън темата за сметките се застъпваме за бързо отстраняване на течове или повреди в абонатните станции, които нарушават качеството на топлоснабдяването, а в някои случаи могат да увредят и основната строителна конструкция на сградата.

- Обръщат ли се към вас граждани за нарушения, свързани с предстоящото въвеждане на еврото? Какво най-вече притеснява хората, смятате ли, че сме готови?

- Относно страховете - да, има ги, и те са свързани най-вече с повишаване на цените и загуба на покупателна способност. За някои граждани левът има национално значение и промяната създава емоционална несигурност. Има и страх от технически неудобства, например как ще се превалутират заплатите, пенсиите, спестяванията; как ще се обновят ценовите етикети, касови системи, софтуерите, как ще се предпазят хората от измами с новите банкноти.

Притесненията на възрастните хора са по-големи. Някои от тях дори не са виждали друга валута, което ме провокира през септември институцията да стартира разяснителна информационна кампания под наслов “Пенсиите в евро”. Повод за това бяха получени в приемната на омбудсмана сигнали, от които стана ясно, че процесът по въвеждане на еврото тревожи немалко граждани от третата възраст. Поканих управителя на НОИ и заедно, екипите на двете институции, организирахме приемни дни в редица населени места, като например Дупница, Самоков, Велико Търново, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Петрич, Мездра. Нашата инициатива е напълно независима от тази на правителството, но мисля, че се получи добре, защото основният ни фокус бе насочен към възрастните хора.

Консултираме и сега пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници. Мисля, че тематичните приемни, които направихме във връзка с еврото, бяха много полезни. Раздавахме и брошури и книжки, предоставени от Министерството на финансите и БНБ, които много нагледно визуализират преизчисляването на рестото по официалния курс - 1 евро = 1,95583 лв. За улеснение на възрастните хора, които боравят с мобилни телефони - при сканиране на QR код, отпечатан на дипляните, показвахме, че могат в реално време да преизчислят левовете в евро и стотинките в евроцентове. Книжките дават отговор и на конкретни въпроси като как да обменя парите си, колко могат да бъдат обменени наведнъж, как ще се преизчисляват пенсиите, социалните плащания и заплатите, трябва ли да се преподписват договори и др.

- Как ще коментирате скандалните бонуси и ДМС-та, които се раздават в държавната администрация, особено на ръководствата, на фона на бюджета, заемите, дефицита?

- Не мога да давам оценка за другите администрации, мога да говоря за институцията на омбудсмана. Категоричното ми разбиране е, че омбудсманът не бива да взема допълнителни финансови поощрения извън заплатата си. Това е принцип, както впоследствие разбрах, твърдо спазван и от моите предшественици.

