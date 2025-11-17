Само в "24 часа" на 17 ноември: Евро в брой преди 1 януари за резерв и плащайте с карта през първите дни на 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 17 ноември четете:

46 пъти вето за 105 месеца: Радев гони рекорд или воюва с управляващите

Планират да разделят Газа на “зелена” и “червена” зона

Фрико наръга зверски бившата дни след като изтече изпитателният срок по стара присъда

Евро в брой преди 1 януари за резерв и плащайте с карта през първите дни на 2026 г.

Държавата печели от енергетика и военни заводи

Два пъти по-малък интерес към чуждите езици в училище, догонват ги часовете по народни танци

Вижте първите страници на "24 часа" от 17 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.