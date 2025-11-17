ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Случаят със сина на Радан Кънев показва проблемите на правосъдната ни система

Случаят със сина на Радан Кънев показва проблемите на правосъдната ни система

Юлиан Попов

Радан Кънев Снимка: Велислав Николов

Случаят със сина на Радан Кънев е христоматиен пример за това какво не е наред с правосъдната ни система:

- Случайна (?) и без основания проверка, без видимо нарушение или подозрение за престъпление.

- Името на непълнолетно дете е разпространено публично - не само недопустимо, но и директно нарушение на правата му.

- Няма никаква индикация, че се води разследване по истинския проблем - дилърите, средата и каналите, от които идват наркотиците.

- Наказателният кодекс предвижда неадекватно и непропорционално тежки санкции за притежание на единична доза без намерение за разпространение. Наказания, които имат точно обратния на разумната цел ефект.

- Неоснователно задържане на детето, което противоречи на всички стандарти за работа с непълнолетни и добрите полицейски практики.

Ако искаме реални резултати - по-малко употреба, по-малко зависимости и по-сигурна среда за децата - трябва да насочим усилията към образование, превенция, лечение и сериозна работа срещу дилърите, а не към показни акции срещу тийнейджъри. Това е разликата между ефективна политики и популизъм.

Основната цел на всяка политика по наркотиците трябва да бъде намаляване на употребата и защита на децата, а не създаване на нови жертви. Това не се постига с крайни наказателни мерки срещу тийнейджър, който носи една доза за една цигара марихуана.

(От фейсбук)

Радан Кънев

