Случаят със сина на Радан Кънев показва проблемите на правосъдната ни система

Случаят със сина на Радан Кънев е христоматиен пример за това какво не е наред с правосъдната ни система:

- Случайна (?) и без основания проверка, без видимо нарушение или подозрение за престъпление.

- Името на непълнолетно дете е разпространено публично - не само недопустимо, но и директно нарушение на правата му.

- Няма никаква индикация, че се води разследване по истинския проблем - дилърите, средата и каналите, от които идват наркотиците.

- Наказателният кодекс предвижда неадекватно и непропорционално тежки санкции за притежание на единична доза без намерение за разпространение. Наказания, които имат точно обратния на разумната цел ефект.

- Неоснователно задържане на детето, което противоречи на всички стандарти за работа с непълнолетни и добрите полицейски практики.

Ако искаме реални резултати - по-малко употреба, по-малко зависимости и по-сигурна среда за децата - трябва да насочим усилията към образование, превенция, лечение и сериозна работа срещу дилърите, а не към показни акции срещу тийнейджъри. Това е разликата между ефективна политики и популизъм.

Основната цел на всяка политика по наркотиците трябва да бъде намаляване на употребата и защита на децата, а не създаване на нови жертви. Това не се постига с крайни наказателни мерки срещу тийнейджър, който носи една доза за една цигара марихуана.

(От фейсбук)