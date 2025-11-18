Два скандала подпалиха чергата на трима световни лидери

България също е косвено забъркана

Два световни скандала отвориха широко прозорците към бъдещето на планетата.

Читателят вече знае, че на 10 ноември украинското Национално антикорупционно бюро (НАБУ) уличи приятелския кръг на президента Володимир Зеленски в огромна корупция - неговите близки хора разграбили някъде около 100 милиона долара през атомната енергетика. Сега целият свят чака със затаен дъх да гръмне още нещо, но вече за милиарди.

УКРАИНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ

На другия ден американските демократи публикуваха хиляди имейли на самоубития американски финансист, перач на пари, трафикант на момичета, политически изнудвач и вероятно израелски шпионин Джефри Епстийн. Документите споменават Доналд Тръмп някъде около 9 хиляди пъти и аха-аха да го разобличат в секс с някоя от нимфетките на Епстийн. В един от тях Епстийн казва на своята съучастничка Гилейн Максуел: “Тръмп е кучето, което още не е излаяло”.

Защо ли кучето не е излаяло? Скоро ще разберем.

Има ли връзка между тези два скандала? За всеки, който през последните 10 години внимава в картинката, отговорът е - категорически да. Очевидно вторият скандал е ответен удар на първия. А първият е отчасти отмъщение за ролята на Зеленски в импийчмънта на Тръмп през 2019 г., отчасти наказание за лошото му поведение пред прословутата камина и отчасти опит да се прекрати войната, може би. Тръмп оформи сделки с Русия и Украйна за стотици милиарди, но без мир всичко отива на вятъра.

Комбинацията от тези два скандала обещава серия световни оставки

Тази на Зеленски вече изглежда в кърпа вързана. Но ако утре излезе наяве, че Тръмп също е употребил харема на Епстийн, нищо чудно и той да остане на улицата. А третият, който спокойно може да пострада, е израелският премиер Нетаняху.

Ако, не дай си боже, утре Тръмп изхвърчи предсрочно, на негово място сяда безупречният католик Джей Ди Ванс. Той пък е креатура на милиардера Питър Тийл – близък съратник на Илон Мъск, създател на Рау Раl, Palantir Technologies и още десетки други високотехнологични компании, които използват изкуствения интелект, за да надничат под юргана на населението.

Освен това Тийл е виден идеолог на още по-новия световен ред. “Ню Йорк таймс” го нарича “най-влиятелния десен интелектуалец през последните 20 години”, “Файненшъл таймс” - “философът цар на върха на Силиконовата долина”. Аз пък бих го нарекъл “месия на постчовешкото бъдеще”, в което никак не ми се попада.

Ако Доналд Тръмп е нещо като Последния човек на Ницше (свръхзадоволен консуматор), то Тийл е нещо като Заратустра, който вече знае, че Бог е мъртъв и църковният морал вече не е задължителен. А бъдещият американски президент ще е неговият аватар.

Само че възгледите на Ванс са диаметрално противоположни на възгледите на неговия ментор и създател. Следователно простият народ пак ще се окаже измамен.

Но да се върнем у нас – може ли тези скандали да имат нещо общо с България?

Както споменах, украинските разкрития са за кражби през атомната енергетика, и то главно чрез поръчки за Хмелницката АЕЦ. Читателят вероятно си спомня, че двата български атомни реактора, които трябваше да работят в Белене, в началото на годината бяха почти продадени на Украйна. И както се похвали тогавашният министър на енергетиката Герман Галушченко, щяха да бъдат монтирани именно в Хмелницката АЕЦ.

Междувременно Галушченко бе прехвърлен за министър на правосъдието, а онзи ден лъсна в разкритията на НАБУ като главен корупционер. Хващам се на бас за 10 лева, че двата реактора щяха да се окажат в Русия, а България така и нямаше да си вземе парите.

Не знам как родните политици са се усетили, но нищо чудно да са предупредени от НАБУ. Тази организация е много интересна и цяло чудо е, че г-жа Фон дер Лайен не се е сетила да разпореди за нещо подобно и у нас. Както е тръгнало, и това ще стане.

НАБУ бе създадено скоро след цветната революция през 2014 година. То не е подчинено на украинските власти, а на гражданското общество. Главният му спонсор и патрон беше американската агенция USAID, а след нейното закриване вероятно е в ръцете на хората на Тръмп. През юли тази година Зеленски се усети, че бюрото е напът да му подпали чергата и накара Радата (парламента) да приеме закон, който да подчини НАБУ на държавната прокуратура, т. е. на самия Зеленски. Тогава хиляди млади и стари хора излязоха на площада да протестират, започна нов майдан и Зеленски бързо нареди на Радата да бие отбой.

Та

представете си, че и у нас имаме нещо като НАБУ

Правосъдието ни направо плаче за такъв остен! Това окончателно ще циментира евро-атлантическите ценности в съдебната система, ДАНС. Ако утре Брюксел препоръча на членките такава институция, България ще е първата, а може би и единствената, която ще каже “тъй вярно” и ще изкозирува без фуражка според натовския устав.

Както читателят сигурно знае, самоубитият сексуалист Епстийн е работил за Израел, като е събирал компромати за най-видните американци, започвайки с президентите. Но освен това е бил майстор в прането на пари и търговията с оръжие. По всичко личи, че в големия бизнес го е вкарал старият приятел на България Робърт Максуел - вестникарският бос, който бе едновременно агент на МИ6, КГБ и Мосад. Както знаем, през 80-те години на миналия век Максуел издаде на английски съчиненията на Тодор Живков. По същото време Епстийн за малко да му стане зет. Но ако разгледаме пресата от онези години, ще видим, че Максуел е помагал на България и с инвестициите. Тогава за 5 години България натрупа 10 милиарда долара външен дълг и през 1990 г. обяви дефолт.

И накрая - защо Епстийн нарича Тръмп “кучето, което още не е излаяло”? Изразът е от приключенията на Шерлок Холмс – великият детектив стига до извода, че престъпникът е бил свой човек и затова кучето не го лае. Но за тази тема по-нататък.