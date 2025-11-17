ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия се класира на световното с 6:0, а Нидерла...

Омагьосан кръг с инфлацията

Пари

Продължаващото вдигане на заплатите особено в публичния сектор, т.е. на всички, които получават парите си от бюджета, изглежда, е двоен и дори троен риск.

От една страна, това непрестанно индексиране създава една от двете опасности за балансирането на бюджета, посочени в понеделник от Европейската комисия. (Виж 9-а стр.) Тъй като този все по-нарастващ разход трудно може да бъде покрит от растящи приходи в хазната.

Но още една опасност е видна от данните за инфлацията. Нарастването на цените у нас за последната година трудно може да бъде наречено здравословно, защото все още е над прага от 5%. Но то идва не от някакви външни причини и не от насъщни разходи като храната и разходите за жилището.

Напротив – в топ 10 на стоките и услугите с най-висок ръст на цените за последната година са покупки или услуги като бижута, часовници, ветеринарни грижи за домашни любимци, развлечения, екскурзии, бръснаро-фризьорски услуги. Все неща, без които можем.

А производителите все отнякъде трябва да компенсират постоянното повишение на разходите за заплати. И това обикновено става през цените на онова, което произвеждат. И се получава не просто спирала, а омагьосан кръг.

Пари

