Само в "24 часа" на 18 ноември: Глобалното затопляне превръща бурите в "чудовища" - силата на ураганите вече расте за часове, а не за дни

Само в "24 часа" на 18 ноември четете:

По-здрави българи: кауза за държава, медици и "24 часа"

23-годишна помага на новия си да убият бившия - обиждал я, че е леко момиче

147 г. след Освобождението сме без посока - едни искат евро, други лев, някои пишат на кирилица, други на шльокавица - интервю с историка д-р Александър Стоянов

"Ужасните 2" на Терзиев: половин мандат в турбуленция, но и подкрепа от софиянци в най-мрачните му дни

Два скандала подпалиха чергата на трима световни лидери

Глобалното затопляне превръща бурите в "чудовища" - силата на ураганите вече расте за часове, а не за дни

Вижте първите страници на "24 часа" от 18 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.