ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорка блъсна и уби 70-годишен пешеходец в Чирпа...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21737507 www.24chasa.bg

Парламентът гледа бюджета - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

4032

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов.

Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов.

Останалите карикатури вижте тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Анимация

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Надеждата за добра пенсия е в третия стълб