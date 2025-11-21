Емил Радев: Дигиталното евро няма да замени хартиените пари

Но ще улесни прехвърлянето на средства през телефона, казва евродепутатът от ЕНП

Още акценти от интервюто:

Идеята за цифрово евро е ЕС да има своя собствена дигитална валута, която да е конкурентна на криптовалутите от САЩ, Китай, Хонконг и т.н.

Срещу еврото от две години се води много интензивна антикампания, но българите разбраха, че не е нещо страшно, а след 1 януари ще усетят и ползите

Също както при COVID-кризата, когато трябваше да внасяме маски и лекарства от Китай, така покрай войната в Украйна видяхме, че сме изкарали ключови производства извън ЕС. Създаването на завода за барут в България ни решава огромни проблеми

- Г-н Радев, след толкова години на политическа криза как стои днес България в очите на групата на ЕНП и на европейските ни партньори?

- В групата на ЕНП има спокойствие, защото в момента имаме постоянно правителство. Ние сме предвидим партньор. Можем да правим реформи и да поемаме ангажименти не с хоризонт 2 месеца, както беше 4 поредни години, а с много широк хоризонт до края на мандата на това правителство. Във време, когато войната е на границите на ЕС, съвсем близо до България, правителството на Росен Желязков е много добър и предвидим партньор за нашите европейски колеги. А Бойко Борисов, като мандатоносител, е много познато лице, с много голям авторитет не само в ЕНП, но и сред другите държави-членки. Така че България отново изправи гръбнак на международната сцена и зае достойното си място.

- Споменахте войната, а това е един от големите страхове на българите днес. С тези дронове, които летят над граничните на Русия държави, с това превъоръжаване, което започна в Европа... Ще има ли единна европейска армия?

- За обща европейска армия отново се заговори след Брекзит, защото Великобритания беше държавата в ЕС, която налагаше вето. Но след всички кризи и войни по границите на ЕС много активно се поставя темата за създаване на сили за бързо реагиране, като първа крачка.

Отделят се много средства, за да се повишат отбранителните способности не само на държавите членки, но и на ЕС като цяло. Видяхме, че си поставихме план за производството на 1 милион снаряда за Украйна за една година, а не можахме да го изпълним. Изкарали сме ключови производства извън ЕС. По време на здравната криза се оказа, че трябва да внасяме медикаменти и маски от Китай и сме изкарали ключови производства там. Същото в момента виждаме и в сектора на отбраната. Например за ключовото производство на барут разчитаме на доставки от Китай. Създаването на завода за барут в България ни решава огромни проблеми.

Едва след 5 г. ще стигнем нужните отбранителни способности. А войната, която води Русия на границите ни, се случва сега.

Но има осигурено финансиране и аз много се радвам, че по тези фондове могат да се реализират проекти, които бяха невъзможни до момента, като например магистрала "Черно море", която е ключов елемент от коридора от Южна Италия до Румъния. Така че за нас е добре, ако можем да се възползваме от ситуацията, за да повишим отбранителните способности, да подобрим и инфраструктурата, и производството, да създадем нови работни места, които са и високотехнологични.

- Често се говори за дезинформацията на тема война, но не важи ли същото и за кампанията срещу еврото, която насажда допълнителни страхове в хората?

- Колегите ми от "Възраждане" обясняваха на всички как с приемането на еврото ще им приберат и спестяванията, защото трябват пари за войната. Минаха 10 месеца от тогава - никой не ми е пипнал банковата сметка и не ми е прибрал парите. Попитах и колегите от "Възраждане" - и техните са там.

Така че това е една откровена лъжа. И когато я повтаряш от името на една институция в качеството си на евродепутат, за съжаление, хората започват да вярват и да се страхуват. А страхът е много голям фактор при вземане на решение и, за съжаление, дезинформационните кампании разчитат на емоциите на хората, на страховете им, на внушения. Видно е, че срещу еврото поне от две години се води много интензивна антикампания, а, за съжаление, кампанията в подкрепа на еврото и това да обясним на българските граждани какви са ползите и какви са недостатъците от въвеждането му стартира прекалено късно. Но виждаме, че общественото мнение все пак се променя в положителна посока. Българските граждани разбраха, че еврото не е нещо страшно. Смятам, че след 1 януари ще разберат и ползите от всичко това.

- Акцент в работата ви през последните седмици е цифровото евро. Обаче за българите това все още е много далечна тема. Бихте ли ни разяснили, какво представлява? Ще отнеме ли физическите пари на хората?

- Това е една спорна тема и в самия Европарламент, не само в България. Навлязъл съм доста дълбоко в темата, защото съм докладчик по становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, която има правомощия, когато говорим за защита на личните данни, за борбата с прането на пари по това досие за цифровото евро. В началото на този месец се проведе и заседание на ресорната комисия по икономически и парични въпроси, на което се разгледа докладът за цифровото евро. Вече втори мандат обсъждаме темата в парламента, което явно сочи, че тя не е безспорен въпрос и има доста моменти, които трябва да се изяснят.

Нека уточня – няма да въведем цифровото евро утре, нито с влизането на еврото в България, защото все още законодателният пакет не е готов, не е влязъл в сила. Идеята за цифрово евро е ЕС да има своя собствена дигитална валута. Виждаме, че криптовалутите се използват много често на международните пазари и нямаме нито една криптовалута, която да е създадена в държава-членка на ЕС. Използваме криптовалути от САЩ, Китай, Хонконг и т.н.

Целта е да направим достатъчно конкурентно еврото и на този пазар. Все пак еврото е втората най-силна валута в света и затова идеята на Европейската централна банка и на централните банки на държавите-членки е да създадат своя собствена валута, при която европейските регулации и европейският контрол да са много ясни и да имаме абсолютен контрол върху тези плащания от европейските банки.

Важно е да се каже, че дигиталното евро няма да замени по никакъв начин физическото евро. С въвеждането на дигиталното евро никой няма да ни отнеме парите в брой.

Също така, дигитално евро няма за цел да ни следят какво плащаме – напротив. Дигиталното евро ще може да се ползва в онлайн режим, както плащаме с кредитни карти, както плащаме при дистанционни покупки и т.н., но и в офлайн режим, т.е. когато няма мрежа. Целта е да можем да използваме дигиталното евро дори в ситуация, каквато имаше във Валенсия например, когато спря тока и всичко блокира. Тогава всички, които нямаха пари в брой, даже не можеха да си платят таксито от летището.

Практически с въвеждането на дигиталното евро, за да Ви прехвърля 100 евро например, ще бъде достатъчно да доближа моя телефон до Вашия – все едно Ви ги давам с банкнота от 100 евро. Всичко това няма да остави абсолютно никаква дигитална следа. Всичко това е анонимизирано и Вие ще можете през телефона си да заредите банковата си сметка с тези пари.

- Нека малко да го опростим за обикновените хора. Казвате, че дигиталното евро няма да повлияе на физическите пари, но е ли парите, които имаме в банковата сметка, или е отделен тип криптовалута?

- Ще можем да ползваме парите от сметката си, зареждайки телефона си със суми до 3000 евро. Ще има лимит, тъй като системата е предвидена за дребни, а не за огромни плащания. Не е по-различно от банкнотите, които теглим от банкомата. Ако искаме да върнем парите обратно в банковата си сметка, ще може да презаредим обратно с дигиталните евра.

- Какво е по-различното от това, което в момента правим? Защото ние и в момента с телефоните си можем да плащаме, прехвърляме...

- Анонимността! В момента с телефоните си не можем да прехвърлим, без да оставим следа в дигиталното пространство. Става от банкова сметка и има ясна следа. А когато опра моя телефон до Вашия и Ви прехвърля 100 евро, на практика те ще се появят във Вашата сметка в телефона. После Вие ще можете да ги внесете в банковата си сметка, но никой няма да знае, че аз съм Ви ги прехвърлил.

- Това не е ли аналог на парите в плик?

- Това е аналог на парите в брой, които ще могат да се ползват и в офлайн режим. Но напомням – за суми до 3000 евро, за дребни плащания. Няма да можем да си платим нещо огромно, без да оставим следа.

И именно тук са правомощията на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешния ред – да гарантираме, че борбата с прането на пари и финансирането на тероризма ще бъде ефективна и при използването на дигиталното евро.

- Извинете моето невежество, но на мен това ми звучи като отваряне на вратичка за сив сектор, за корупционни практики, така както няма никакъв контрол при парите в брой.

- Това, че има някакви недостатъци, които могат да се използват в дадена система, не значи, че тя е вредна. Иначе трябва да забраним парите в брой, защото има сив сектор. Напротив, трябва да направим така системата, че сивият сектор да бъде контролиран, а не да забраняваме физическите пари. И да няма физически пари, пак ще се намери начин за шмекеруване – примерно чрез купони за храна, или други бартерни сделки и т.н. Затова е важно държавата да е на мястото си.

За съжаление, в България допуснахме отстъпление в четирите години безвремие – влязохме в сивия списък за борба с прането на пари. Това беше огромен репутационен удар за страната ни. Бизнесът е най-силно засегнат. В момента, в който влязохме в сивия списък, например Южна Корея забрани всички трансакции от и към България. Сега, слава Богу, правителството на Росен Желязков изпълнява доста от мерките. Може би останаха още две, за да покрием изискванията и да излезем от този списък, но слабостите, допуснати от Асен Василев като финансов министър, изиграха наистина много лоша шега на българския бизнес. Както и на всички, които в момента работят в Западна Европа, откриват си сметки и само заради това, че са българи, трябва да представят 10 пъти повече документи, тъй като страната ни е в сивия списък.

Мерките за борба с пране на пари трябва да са ефективни, независимо дали плащаме с пари в брой и дали дигиталното евро ще се ползва в офлайн режим. В ЕС вече работи нов надзорен орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AMLA). Участвах в работата по тази мащабна реформа като докладчик. Целият законодателен пакет срещу прането на пари ще влезе в сила след около година и оттук нататък ЕС също поема контролна роля. Досега звената за финансово разузнаване в държавите-членки бяха отговорни за противодействието на прането на пари, но нямаше европейска координация. Видяхме, че в някои страни от ЕС прането на пари ставаше много лесно, използваше се и за руски капитали, и за китайски капитали. Ще дам пример и с Кипър – със златните паспорти, с всички офшорни сметки.

Сега затваряме „вратичките" за злоупотребите, затягаме сериозно мерките срещу сивия сектор и прането на пари. Защото в целия ЕС, за съжаление, успяваме да идентифицираме и задържим едва 1% от мръсните пари. Това е тъжната статистика към момента. И тук България не прави изключение.