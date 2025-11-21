И да вдигнат заплатите на полицаите не с 50%, а с 500%, пак няма да си мръднат пръста

Мой приятел ми разказа следната лична история. Преразказвам накратко, защото смятам, че е поучителна. Преди две седмици му откраднали мотора от двора на къщата. Съобщил незабавно на 112. От там го попитали дали се намира на адреса. Той казал, че не е там в момента. От 112 му казали, като отиде на адреса пак да се обади. Моят приятел учуден попитал защо трябва да бъде на адреса и ако се намираше в чужбина няма ли да регистрират кражбата и да предприемат издирване? Отговорът бил – господине, това са хипотези, няма да ги обсъждаме.

Човекът се обадил след час отново на 112, вече от адреса и разказал отново за кражбата. Попитали го дали има видимост към улицата? Защо? За да гледа кога ще дойде патрулката и веднага да излезе при тях. Приятелят ми попитал не може ли да му звъннат като дойдат? Не, не може, те ще звъннат на 112, а 112 на него. Така и станало.

След още час-два, дошли двама полицаи. Записали данните от личната му карта и от талона на мотора и си тръгнали. Не са проверявали за камери, съседи и пр. (къщата се намира на оживена улица с много магазини и жилищни блокове.)

Преди да отпътуват му казали, че не е зле да отиде до РПУ-то за да подаде заявление за издирване. На въпроса защо да ходи, нали вече всичко, което е знаел им го е казал и те са го записали, му отговорили, че такава е прецедурата – трябва да отиде лично да се подпише на хартия, иначе няма да се издирват. Между другото приятелски му казали, че ако все пак го намерят, ще ходи още много много пъти до РПУ-то, за да дава показания и да си разпознава частите на мотора.

Отишъл човека в РПУ, съобщил на портиера за какво идва, а той му казал да чака. Не го питал за име, адрес, телефон и не го записал в тефтера, в който регистрират посетителите. Направило му впечатление, че не записват и другите хора пристигнали по това време с някакви оплаквания и жалби. Докато чакал, чул някакъв грък да се опитва да обясни на гръцки и на английски, че си е загубил документите за самоличност – казали му да си намери преводач, за да могат да му вземат сведения и издадат документ....

Моят приятел чакал 40 минути да го извикат за да подпише документ за издирване. Никой не дошъл, портиерът си затворил гешенцето и започнал да си похапва сандвич.

Приятелят си тръгнал. Той вече знаел, че полицията няма да направи нищо. Той също така смята, че и да вдигнат заплатите на полицаите не с 50%, а с 500%, пак няма да си мръднат пръста.

Вие как мислите?

(От Фейсбук)

