ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арда" разби 3:0 ЦСКА 1948 в помощ на "Левски"

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21764935 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 22 ноември: Заплатите за магистър при първите в рейтинга докосват 10 000 лв.

6376

Само в "24 часа" на 22 ноември четете:

Заплатите за магистър при първите в рейтинга докосват 10 000 лв. - съботен очерк

Роби Уилямс пребори депресия с инжекции за отслабване, но губи зрението си

1 млрд. лв. харчат българите за почивка на море, половината - за храна

Българският мъж има 8 пъти по-голям риск за фатален инсулт от французина - интервю с проф. Иван Груев

В "Сандокан" обича Мариана, в живота - Сара: любовта без дубльор на Джан Яман

Горят в пещите на Полиграфията дисертацията на Николай Генчев, той спасява само 2 корици от 5000 тираж

Вижте първите страници на "24 часа" от 22 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца