Хейтърите не можаха да заядат Рая Назарян за работата й, затова се хванаха за английския й

Димитър Мартинов

[email protected]

55432
Рая Назарян. СНИМКА: Николай Литов

Срам за България. Такъв е не английският на шефката на парламента Рая Назарян, а са подигравките по неин адрес.

Клип с нейно изказване се завъртя във фейсбук, а клавиатурните войни веднага започнаха. Включиха се мъже и жени от всички възрасти. Те не можаха да простят на Назарян смъртния й грях - че е красива, успяла жена. Заради това изляха огън и жупел срещу английския й. Станала за смях, изложила страната по време на форума за демокрация в Брюксел.

Факт е, че различните мнения са демокрация. Да, английският на Назарян не е съвършен. Но словото на Рая Назарян бе абсолютно ясно. Всяка дума се разбираше. За разлика от диалекта на плюещите я. Които не споменаха и дума за казаното от нея - нямаше за какво да се хванат, защото речта й бе добра.

Пък и Назарян е юрист и политик. Без да съм гласувал дори веднъж за ГЕРБ, явно е добра. Все пак никой не я е заял за тези й две роли, а със сигурност са искали. Но такава е съдбата на красивата, успяла жена в България.

Сега обаче остава само едно. Патриарх Даниил да се помоли Мария Филипова да не заговори на английски, че тогава сървърите на фейсбук няма да издържат на хейта.

