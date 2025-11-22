Цените за паркиране в София трябва да се вдигнат, а зоните - да се разширят.

За тези, които поне малко са се замисляли за трафика в града или са се занимавали макар и периферно с градско планиране или политики, не би трябвало да има съмнение, че това трябва да стане. Друг е въпросът дали в случая в София промените са добре планирани, обсъдени и обяснени, и какво и как точно се променя.

❗️Първо, защо трябва цените да се вдигнат и зоните да се разширят?

Жителите на града обикновено не си дават сметка, че никой няма естествено право на паркомясто. Това е все едно да кажете, че всеки българин може да си отсече 5-6 дървета от гората или да си опъне палатка в парка. Уличното пространство е общо, което не означава, че всеки може да го ползва както намери за добре. Точно обратното: начинът, по който го ползва, не бива да ограничава ползването от другите. Когато паркираш колата си, ти отнемаш възможността на други да използват това пространство. А едно паркомясто заема около 20 м². Един м² земя в София струва около €3 000. Това означава, че като паркирате колата си на улицата, вие блокирате около €60 000 публично пространство. В центъра на София някъде там са и цените на гаражите.

Тази сметка е невидима, ако в града няма недостиг на паркоместа, но в момента, в който колите станат много, тя става явна. Съответно собствениците на коли трябва да плащат. Колко и как, това е друг, не много прост въпрос. Важно е обаче да знаем, че мястото за паркиране не ни се полага.

❗️Защо още?

Има и ред други причини защо цените трябва да се вдигнат, а зоните да се разширят. Колите задръстват движението, замърсяват въздуха, замърсяват почвата, разрушават пътищата. Това е неизбежна цена, която плащаме за удобството на автомобила, но трябва да я плащаме. В същото време платеното паркиране е основен и много ефективен инструмент за регулиране на градското движение и инфраструктурата, и съответно, за повишаване на нашето качество на живот.

‼️Как да стане правилно?

Това не означава, че общината може да си вдига цените когато и както си иска и да харчи парите за каквото реши. Важно е платеното паркиране да се съпровожда от предварителни и последващи мерки: оптимизация на наличните паркоместа (в София сме далеч от това), стимули за ограничено ползване на автомобили (както стана ясно, паркираният автомобил е използван автомобил), добър градски транспорт, пешеходни и велосипедни маршрути, улесняваща дигитална инфраструктура и т.н. Някои от тези неща ги има в София, за други има още много работа.

❗️Диференцираност и отчетност

Платеното паркиране трябва да е много по-диференцирано и да дава повече възможности за хората. То трябва и да е динамично, т.е. да се променя в зависимост от ефекта. Софийската система от зони и цени е прекалено проста, за да работи добре.

❗️Накрая - подкрепям сегашното предложение, но общината трябва да заяви ясно, че въвежда динамичен модел: че ще реагира на всички очаквани и неочаквани резултати; ще създаде постоянен открит мониторинг на резултатите; ще променя системата, за да бъде тя все по-ефективна; ще се отчита ясно за приходите и другите резултати; ще намали драстично служебните паркоместа, които вбесяват столичани; ще разкара „скобите" и ще въведе „виртуални скоби" и така ще се сдобие с допълнителен приход, който трябва ясно да се насочва към облагородяване на града. Малко е след дъжд качулка, но може и да стане с един откровен разговор, особено ако реформата не бъде застлана партийни динени кори на всеки ъгъл.

(От Фейсбук)