"Политико": Съюзниците на Украйна се втурнаха да контрират неосъществимия мирен план на Тръмп

Най-верните съюзници на Украйна се опитват да пренапишат мирния план на Доналд Тръмп, за да му попречат да принуди Киев да предаде части от територията си на Русия чрез небалансирана сделка, пише "Политико".

Западните правителства бяха скандализирани и потресени от новия 28- точков план за споразумение, представен от екипа на американския президент тази седмица, тъй като го възприеха като опит да се принуди Украйна да даде на Владимир Путин всичко, което той иска.

ЕС, Франция, Германия и Великобритания ще вземат участие в преговори на високо равнище по плана на Тръмп в неделя в Швейцария, съобщава високопоставен европейски служител.

Фактът, че британски и европейски служители ще получат места на масата за преговори, е значителна победа за европейците, които досега бяха изключени от най-новите мирни усилия на САЩ. Очаква се екипът на Тръмп да се срещне с руската страна в следващите дни, в опит да накара двете страни да се споразумеят за сделка до крайния срок, който той е определил да е на Деня на благодарността в четвъртък.

Европейските лидери сега трескаво работят върху контрапредложения, които да представят на Тръмп, за да смекчат най-неблагоприятните елементи от плана на САЩ, които включват принуждаване на Украйна да отстъпи територии в източната част на страната и да намали размера на армията си, според няколко официални лица, запознати с въпроса, които са пожелали да останат анонимни.

Повече от дузина лидери, сред които Фридрих Мерц от Германия, Еманюел Макрон от Франция, Киър Стармър от Обединеното кралство, Урсула фон дер Лайен от ЕС, Александър Стуб от Финландия и Марк Карни от Канада, се срещнаха за спешно обсъждане на срещата на Г-20 в Йоханесбург, за да координират отговора си с украинския президент Володимир Зеленски.

"Проектът е основа, която ще изисква допълнителна работа. Ние сме категорични по принципа, че границите не трябва да се променят със сила. Ние също така сме загрижени от предложените ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха оставили Украйна уязвима за бъдещи атаки", заявиха лидерите в съвместно изявление след обсъждане на плана на Тръмп.

Лидерите повториха твърдата си подкрепа за Украйна и настояха, че всяка клауза в мирно споразумение, засягаща ЕС или НАТО, ще изисква съгласието на членовете на тези многонационални блокове.

В събота късно вечерта Тръмп изглежда се оттегли от искането Киев да приеме предложението на САЩ в настоящия му вид, като заяви пред репортери пред Белия дом, че проектът не е неговото окончателно предложение.

"Искам да постигнем мир... по един или друг начин трябва да сложим край на това", каза Тръмп.

Секретарят на украинския съвет за национална отбрана и сигурност Рустем Умеров, потвърди по-рано в събота, че Украйна планира да проведе високопоставени преговори с американски официални лица в Швейцария.

Преговорите ще започнат в неделя и в тях ще участват съветници по националната сигурност от Украйна, САЩ, Франция, Великобритания и Германия, заяви Зеленски.

Бьорн Зайберт, представител на ЕС и шеф на кабинета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също се очаква да присъства.

"По-голямата част от европейските лидери са готови да помогнат и да се включат", заяви Зеленски.

Секретарят на американската армия Дан Дрискол, държавният секретар на САЩ Марко Рубио и преговарящият от страна на Тръмп Стив Уиткоф ще пътуват до срещата в Женева, според американски и двама европейски официални представители.

Рубио беше принуден да се дистанцира от сведенията, че е описал плана като списък с желания, изготвен в Москва, който не отразява позицията на Вашингтон. В изявление в неделя сутринта той заяви, че мирното предложение е изготвено от САЩ.

"Американският план се предлага като силна рамка за продължаващите преговори. Той се основава на предложенията на руската страна. Но се основава и на предишни и текущи предложения от Украйна", заяви още Рубио.

Основната цел на поддръжниците на Украйна е да укрепят позициите на Зеленски и да му осигурят публична подкрепа за всичко, което предстои. Макар нито един от съюзниците на Украйна да не е участвал в изготвянето на плана на Тръмп или да е заявил, че го счита за справедлив, те се постараха да не отхвърлят напълно 28-точковия план, за да не си навлекат гнева на непредсказуемия американски президент.

Кризисни преговори

Вместо това, съюзниците на Киев работят интензивно зад кулисите, за да изработят алтернативи на предложенията на Тръмп, които биха защитили по-добре украинските и европейските интереси, заявиха официални лица.

Ясно е обаче, че никой от приятелите и съюзниците на Украйна не счита, че първоначалният план на Тръмп е приемлив, а някои от тях изобщо не искат да му отдават никакво значение. Според дипломат от ЕС, ангажирането с предложението на САЩ би придало легитимност на нещо, което е изготвено без участието на Украйна или Европа, а неговото въздействие би ни засегнало пряко. Като такова, тази идея е обречена на провал.

Кризисните преговори в Йоханесбург се проведоха, след като администрацията на Тръмп оказа натиск върху Зеленски да се съгласи с условията на плана до крайния срок на Деня на благодарността, който е следващия четвъртък. Ако Зеленски откаже, Тръмп може да прекъсне достъпа до американската разузнавателна информация за руските дейности, както и да спре американската военна подкрепа, които са от решаващо значение за поддържането на Украйна в борбата през последните три години и половина.

Тогава Украйна ще остане почти изцяло зависима от помощта от Европа, а лидерите на ЕС вече се затрудняват да намерят начин да помогнат.

"Работим за справедлив и устойчив мир с Украйна и за Украйна заедно с нашите приятели и партньори. Обсъдихме настоящата ситуация и сме категорични, че нищо, което засяга Украйна, не трябва да се решава без Украйна", заяви Фон дер Лайен след среща със Зеленски в петък. Тя разговаря и с Макрон, Стармър и италианския премиер Джорджа Мелони.

Проектът на американския план изисква Украйна да предаде на Путин окупирания от Русия Донбас в източната част на страната, да ограничи украинските въоръжени сили до 600 000 души и да се откаже от постоянното членство в НАТО. Тръмп засилва натиска си за сключване на мирно споразумение в особено деликатен момент за Зеленски, който се бори да овладее разразилия се корупционен скандал, и това е част от целта.

Американските официални лица смятат, че слабостта на Зеленски в страната ще увеличи вероятността той да се съгласи с техните условия. Самият Зеленски заяви в петък, че страната му е изправена пред един от най-трудните моменти в историята си и може да бъде принудена да избира между загубата на достойнството си и загубата на ключов партньор.

Краен срок в четвъртък

Междувременно Путин подкрепи предложението на Тръмп, което включва размразяване на руските активи, държани в момента в Европа, и подготовка на почвата за потенциално доходоносни възстановителни дейности, от които Америка би спечелила. Рамката на САЩ също така предполага, че бъдещите руско-американски проекти ще произтичат от мира.

Освен това унгарският лидер Виктор Орбан, който е приятелски настроен към Путин, също подкрепи плана на САЩ.

Не е ясно какво ще се случи, ако Украйна не подпише споразумението до крайния срок на Тръмп в четвъртък. Европейски служители отбелязват, че Тръмп често е налагал крайни срокове, както на Путин, така и на търговските партньори, само за да ги прескочи без последствия.

Едно от предложенията е, че Америка може да прекъсне споделянето на разузнавателна информация с украинската армия, което Тръмп е правил и преди, преди да го възстанови отново. Европейците са разочаровани, че те и Украйна досега са били напълно изключени от работата на Тръмп по проекта за мирно споразумение, изготвен от Уиткоф. Длъжностните лица от ЕС настояват, че тъй като Европа в момента е много по-голям донор от САЩ за военните усилия на Украйна, тя не трябва да бъде пренебрегвана в никакви преговори.

По-важно за Фон дер Лайен, Стармър и останалите лидери е, че не може да се сключи споразумение зад гърба на Зеленски. Европейски служители и бивши служители описаха 28-точковия план като скандален и заявиха, че Уиткоф се нуждае от психиатър, ако мисли, че той ще проработи.