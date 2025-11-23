Коментар на седмицата №3: Поредният опит за мирен план е пълно поражение за Украйна и Европа

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №3 с близо 75 000 прочитания.

Поредният опит за "мирен план", който кръгът Ванс-Уиткоф-Кушнер около Доналд Тръмп се опитват да наложат на Украйна и Европа е равнозначен на пълно поражение - не само на Украйна, но и на Европа. Бих казал, че реализацията на този план би означавала дългосрочно стратегическо поражение и за самата Америка в трансатлантическо направление, но съм все по-малко уверен в какъв формат администрацията на Тръмп изобщо разглежда американските интереси, свързани с Европа и с Русия като основен стратегически съперник на Европа.

Има обаче очевидни неща - Тръмп бърза да разгърне успешен бизнес с Москва и няма търпение да премахне от пътя си "дребни проблеми" като кремълската агресия в Украйна и набиращата сила хибридна война на Русия срещу Европа, в която все още - може би формално - системата за сигурност се крепи на НАТО.

Новините са безспорно лоши, но сред тях има и една добра новина. А тя е, че става дума за пореден план, за пореден опит резултатите от руската агресия да се заметат под килима, а Украйна и Европа да платят сметката. За последните 10 месеца това е трети или четвърти опит в това направление. Доколкото можем да съдим от първите реакции на Киев, Берлин и Брюксел - този пореден "план" е поредния non starter. Това обаче е твърде малко успокоение. Европа трябва да мобилизира целия си ресурс, за да ускори процеса на стратегическата си еманципация, защото е все по-очевидно, че докато не постигнем подобна еменципация, редовно ще бъдем внезапни жертви на решения, които Вашингтон взима и ще взима едностранно, без да си припомня, че все още има партньори от другата страна на океана.

(От фейсбук)