Коментар на седмицата №2: Придобиване на "Лукойл" от унгарска компания е крайно неизгодно за националния ни интерес

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №2 с близо 107 000 прочитания.

Придобиване на Лукоил-България от унгарска компания е крайно неизгоден вариант от гл. точка на българския национален интерес. Първо, Унгария е малка централноевропейска страна без излаз на море, която би се възползвала максимално от факта, че притежава рафинерия на морския бряг в България. А България каква полза би имала от това - вместо да включи рафинерията си в мрежата и активите на голяма международна компания?

Второ, Унгария се управлява от авторитарен режим, начело с безскрупулен лидер, който няма никакво уважение към страните и общностите, които са в основата на унгарския просперитет като партньори - ЕС и НАТО. Възползвайки се максимално от партньорските отношения на Унгария с тези международни общности, Орбан води безскрупулна политика в полза на основните съперници и противници на Европа и трансатлантическата общност - Москва и Пекин. Будапеща е отворен заден вход за интервенция в Европа - икономическа на Китай и стратегическа на Русия. Какъв интерес имаме да предлагаме основен икономически актив като Нефтохим на подобно безскрупулно същество, което няма никакво чувство за лоялност, партньорство и отговорност? Никога не можем да разчитаме на него и на режима му.

Трето, под управлението на Орбан, Будапеща води систематична антибългарска политика - заедно с Белград, особено по повод на РС Македония. Унгария е директен проводник на руско-сръбската антибългарска политика, която системно работи за максимално влошаване на българо-македонските отношения. Ключови медии, отличаващи се с антибългарския си патос в РС Македония са притежание на известни корпоративни играчи в Будапеща и на унгарски капитали като цяло. Защо трябва да възнаграждаваме антибългрската политика на Будапеща?

Четвърто, ако Нефтохим може да бъде придобиван от капитали, свързани с отблъскващия режим на Орбан в Будапеща, по-добре би било да остане собственост на Лукоил - поне открито руска, но също и международна компания. Излишно е България да влиза в зависимост от дребен, тесногръд и отмъстителен кондукатор като този в Будапеща. По-добре е да се огледаме за по-добри варианти за българския Нефтохим.

(От фейсбук)