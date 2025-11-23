Коментар на седмицата №1- До премиера Желязков от пенсионера Петров: Не раздавайте надбавки!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица.

Уважаеми г-н премиер, не раздавайте коледни надбавки на пенсионерите с най-ниски доходи. Подкрепете единствено самотните и бедни възрастни хора.

Основания:

1/ Рискова, неблагодарна и несправедлива операция е това. Ако решите, че надбавки трябва да получат пенсионерите с минимална пенсия, всеки с 5 лева отгоре, който няма да получи надбавки, ще се приеме за ощетен и ще ви псува. И години наред успешно и от сърце го прави.

2/ Тъжната практика сочи, че като си получат надбавките, реакцията на хората обобщено звучи така: "Това ли ви се откъсна от сърцето", "Срам нямате ли" и "Какви са тия подаяния".

3/ В следствие на първите две, това не носи политически дивиденти и гласове по изборите.

4/ В системата за социално подпомагане най-после трябва да се сложи някакъв ред. По възможност - справедлив.

5/ Бедните и самотни хора имат най-голяма нужда от подкрепа не само заради ниските пенсии, а заради самотата. При останалите поне на теория могат и трябва да дойдат децата и внуците, тези, за които баба и дядо ще заделят от коледната надбавка, за да им купят подарък по един шоколад.