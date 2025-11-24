Времето е пари, особено за пътищата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българските политици не могат да разберат или по-скоро не искат, че всяко забавяне на голям и важен инфраструктурен проект, води до неговото оскъпяване.

Примери - бол. Магистрала “Хемус” например можеше да бъде довършена още през 2024 г. и да струва 6 пъти по-евтино

Същото е и с разширяването на западната дъга на софийското околовръстно. Отделянето на 2 милиарда лева бюджетни пари за три години се струва на някои прекалено. Някои политици подозират, че внезапно се е оскъпило с милиард и половина.

Ситуацията много напомня на случка от миналото. Прословутият софийски кмет отпреди Втората световна война Иван Иванов бил съден от жителите на тогавашните села Красно село и Павлово, че им е отчуждил нивите, за да построи този никому ненужен според тях широк булевард “Цар Борис Трети”. В съда Иванов се защитил с думите: “Ще дойде време да ме съдите, задето съм го направил прекалено тесен”.

Повече по темата четете тук.