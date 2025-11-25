2/3 у нас се чувстват здрави - повече от турците, по-малко от гърците (Графика)

65,7% от българите над 16-годишна възраст се чувстват здрави. Това сочат данни на Евростат за 2024 г. Така страната ни се доближава до средното число за Европейския съюз (ЕС) - средно 68,5% в съюза смятат, че имат добро здраве.

В сравнение със съседите се чувстваме по-здрави от сърбите (64,2%) и турците (63,8%). За сметка на това и Румъния, и Гърция попадат в челната петица по държави с висок дял от населението, което се чувства в крепко здраве.

Лидер обаче е Ирландия - над 3/4, или 79,2%. На второ място с малка разлика е Малта (79,2%), а след нея следват Гърция (78,3%), Румъния и Италия (и двете с по 75,2%).

На последните две места са балтийските републики Латвия и Литва, където по-малко от половината население се чувства в добро здраве - съответно 49,1% и 48,9%.