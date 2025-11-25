Само в "24 часа" на 25 ноември: Наводнения може да “удавят” 151 села и градове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 25 ноември четете:

Наводнения може да "удавят" 151 села и градове

Правителственият вертолет кацна в Горна Оряховица - купи го нов концесионер на летището

Тийнейджърът носи нож и напада, защото от 7 до 10 г. е оцелявал в семейството си! И чаша с вода да му дадете – ще ви удари, казва в интервю Марияна Соколова, ръководител на Детската къща към фондация "За нашите деца".

Как Европа се оказа будалата на епохата - анализ на Валери Найденов

Как е работил мозъкът на Алберт Айнщайн

Движим се по-бързо в Космоса и това обърква всичко, което знаем за Вселената

Вижте първите страници на "24 часа" от 24 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.