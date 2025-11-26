ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ организира събитие за културен обмен в Парагва...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на комисията по бюджет и финанси

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21791135 www.24chasa.bg

Конституционно невъзможно е да има Европейски мирен план за Украйна

Радан Кънев

1408
КАДЪР: Фейсбук/Радан Кънев

Любимият ми пропаганден въпрос:

"Защо няма Европейски мирен план за Украйна?"

всъщност докосва най-болезнената точка на европейската сигурност и бъдеще.

Ами защото е конституционно невъзможно. Защото за да има мирен план на ЕС, трябва да го подпишат 27 лидери. Защото стига един Орбан, един Фицо, един ..., за да няма такъв план.

Истината е проста - ако искаме Европа да е силна, сигурна и конкурентна в днешния (и боя се утрешния) сму̀тен свят, трябва сме много по-единни. И трябва сериозно да мислим за Европейски отбранителен съюз, който има достатъчен бюджет за сигурност, който не включва тези, които предпочитат руската представа за "Руский мир", но включва тези, които знаят цената на мира.

Прочее, учудващо смислен дебат в ЕП. Остава парламентът да има и правомощия да взема решения вследствие на тези дебати...

(От фейсбук)

КАДЪР: Фейсбук/Радан Кънев

Любимият ми пропаганден въпрос: “Защо няма Европейски мирен план за Украйна?” всъщност докосва най-болезнената точка на...

Публикувахте от Радан Кънев в Сряда, 26 ноември 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на комисията по бюджет и финанси