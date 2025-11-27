Само в "24 часа" на 27 ноември: 64 000 чужденци с орязани болнични - МВР крие от НАП личния им номер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 27 ноември четете:

- 90% от иззетите артефакти за $ 1 милиард са български. Парите са изпирани с покупки на скъпи имоти в чужбина и инвестиционно злато. Интервю със зам.-ръководителя на Софийската градска прокуратура Ангел Кънев.

Чипирането на котки и кучета в ЕС става задължително, забраняват синджирите с шипове

Как Бойко Коцев с джудо влиза гладко като посланик в Русия

Специални страници "Арт" в "24 часа" всеки четвъртък:

- Някои хора ядат до телевизора, други – до картина на Климт за $ 236,4 млн.

- Сашо Кадиев превръща тв шоуто в спектакъл

- След разстрела баща ми не говореше за чичо ми Федерико Лорка. Сега го поставят в театрите в Перу, Япония, България... Интервю с племенницата Лаура Гарсия Лорка

Вижте първите страници на "24 часа" от 27 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.