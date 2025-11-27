Газопроводът IGB е реален инструмент за сигурност и разширението му е стратегически избор

България не е само клиент, а активно оформя регионалната енергийна среда, казва Теодора Георгиева, изпълнителен директор на ICGB

- През последните години България все по-често се споменава като активен участник в изграждането на новата енергийна архитектура на Югоизточна Европа. Какво ни дава тази стойност и как газопроводът IGB се позиционира в тази по-широка картина?

- Промяната от 2022 г. насам е дълбока - България не е само клиент, а активно оформя регионалната енергийна среда. Интерконекторът Гърция-България позволи реална диверсификация там, където десетилетия наред липсваше. Това не е абстрактен успех за страната, разликата се усети веднага след пускането му с конкурентните цени, достъп до каспийски газ, а сега стои възможността и да отворим път за по-големи количества американски LNG.

За мен най-важната трансформация е, че

страната ни вече има инструмент, който позволява да бъде част от мрежа за доставки до други пазари,

а не крайна точка. Това създава стабилност не само за България, но и за нашите съседи, които разчитат на гъвкави алтернативи.

-Работите активно за разширяване на капацитета на IGB. Защо настоявате това да бъде прието в една несигурна за пазара среда?

- Защото това е стратегическо решение с ползи, които България ще усети категорично. Още когато IGB беше в първата си година на експлоатация, представих пред борда на компанията визията за надграждане на капацитета. Нищо не ни задължаваше да действаме тогава, но бях убедена, че ако искаме да сме подготвени в момент на високо геополитическо напрежение, трябва да действаме проактивно и визионерски.

Днес вече имаме строително разрешение за българска територия, готова стратегия за обществени поръчки и напълно готов procurement пакет за одобряване от корпоративните органи. Вече сме готови напълно на експертно ниво и комуникирам активно с корпоративните ни органи за пускане на поръчката, а междувременно се стремим да подпомогнем вземането на финално инвестиционно решение от акционерите на ICGB.

Разширението ще позволи пренос на още 2 млрд. куб. м годишно - тръбен газ и втечнен. Това означава

по-голяма сигурност за България, но и възможност за стабилни и разширени доставки

към Румъния, Молдова, Унгария, Словакия и Украйна. Неслучайно проектът е част от Вертикалния газов коридор - инициативата, която залага на ефективно използване на съществуващата инфраструктура вместо на нови и скъпи инвестиции. Вярвам, че това е правилният, прагматичен подход за Европа днес. 2026 година ще бъде ключова, тъй като Европа се подготвя да се раздели с руския газ през 2027-2028 г.

-Новите маршрути за групиран капацитет към Украйна предизвикаха силен интерес. Каква е тяхната стратегическа роля в дългосрочен план?

- Тези продукти са новаторски за региона - дават безпрецедентна оперативна гъвкавост и реално улесняват потоците към пазари с висока нужда. Маршрутите, които предложихме с операторите от региона, са общо три, като всички минават през България, а два от тях - през интерконектора.

ICGB предложи изключително висока отстъпка - 46% от тарифата,

за да се осигури атрактивно решение за доставчиците, които насочват газ към Украйна и Молдова.

През 2022 г. IGB вече беше използван за подпомагане на Молдова; сега ситуацията е още по-сериозна и подготовката, която всички свършихме, ни дава възможност да реагираме по-бързо и уверено. Тази инициатива, поведена до голяма степен от ICGB, срещна подкрепа във всички съседни оператори, партньорите от САЩ, от ЕС. За мен лично това е най-динамичният етап от работата ни в момента. Убедена съм, че ролята на България тепърва ще расте и че IGB ще остане в центъра на този процес.Този проект остава моя лична и професионална кауза.