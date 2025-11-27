Да имаш домашен любимец е грижа и отговорност

Различни данни у нас показват, че броят на кучетата е около 752 000, а на котките - 817 000. Според последни изследвания близо 46% от домакинствата в България имат поне едно животно, като котките са повече.

В същото време близо 40-50% от популацията на четириногите са бездомни, което е огромно предизвикателство. И е очевидно, че организациите, които се опитват да се грижат за тях, както и да намалят броя им чрез кастриране и осиновяване, са се нагърбили с много трудна задача.

Сега Европейският съюз се опитва да сложи ред в отглеждането на домашни любимци и главното - да им осигури хуманно отношение.



Новите правила предвиждат във всяка страна от ЕС да има национален регистър на домашните любимци. Целта е ясна - продавачите, развъдниците и приютите да не превръщат отглеждането им в черен бизнес, от който бързо се печелят милиони.

В българския случай това може да означава още едно - да не се захвърлят на улицата онези любимци, за които техните стопани вече не желаят да полагат грижи.

Когато животното е чипирано, техният собственик веднага може да бъде открит и глобен. Защото, както напомнят от ЕС, домашните любимци са част от семейството, за тях стопаните носят отговорност и им дължат грижи и съвсем не са предмет за забавление или бизнес.

