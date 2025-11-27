Прокурор Ангел Кънев: 90% от иззетите антики за 1 млрд. долара са български

Парите са изпирани с покупки на скъпи имоти в чужбина и инвестиционно злато

Имаме възможност да върнем част от историята ни на България

В Гърция арестуваха археолог, свързан с разкопки и НПО организации у нас

- Прокурор Кънев, иззехте ценности за 1 млрд. долара при международната операция срещу трафика на антики. Може ли тези ценности да се сравнят с иззетите от колекцията на Васил Божков?

- Назначаваме експертизи на вещи лица, повечето от тях са световно признати чуждестранни учени. Целта на тези експертизи не е да правят сравнение с пазарните стойности на предходни открити и иззети по делото артефакти или незаконно държани движими културни ценности, но със сигурност намерените и иззети при претърсванията в последните дни артефакти са на приблизителна стойност до тази, която споменахте.

Когато ние водим наказателно производство, задачите на експерта са да се изясни дали една вещ е оригинална, или фалшификат, дали тя е артефакт, или не е по смисъла на съответната конвенция и законодателство и в какво състояние е. Няма изискване на закона да определяме точна пазарна цена. Това е работа на КОНПИ и НАП, те изясняват как е придобита вещта и има ли произход на средствата. В Западна Европа задълбочено се изяснява и произходът на средствата, които едно лице притежава, и дали е имало такива, за да придобие подобни вещи.

- Как започна акцията? От коя държава, защото има разследвания и в други страни, които участват?

- Инициативата е на Софийската градска прокуратура, по наше наказателно производство. С подкрепата на Европол и Евроджъст бяха привлечени редица западни партньори, които високо оценяват работата ни по казуса. Разбира се, всяка държава има право на самостоятелна преценка кога и колко наказателни производства да образува и срещу кои лица, като този суверенитет е свързан с това дали на нейна територия има извършени престъпления, дали са засегнати нейните интереси и дали нейни граждани вършат престъпление. По принцип в подобни казуси във всяка една от държавите партньори има наказателни производства и се разследват конкретни престъпления. Обичайно в подобни случаи в държавите от Западна Европа колегите се фокусират върху прането на пари и данъчните престъпления. Спазвайки регламентите, в този случай отново събрахме и им предоставихме много доказателства. Приобщихме и техни доказателства по нашето дело. Целта ни е да установим обективната истина по случая, защото всяко разследвано лице е невинно до доказване на противното. На този етап от делото доказателствата сочат, че голяма част от тези лица реализират незаконни първоначални сделки с артефактите, после с вторични финансови операции ги узаконяват в аукциони и галерии. Освен това събраните към момента доказателства сочат, че по тези финансови операции в мнозинството случаи не са декларирани и не са плащани дължимите данъци. А по принцип в държави като Германия, Италия, Франция, САЩ основният фокус на разследването е да се установяват и събират неплатените данъци и да се търси наказателна отговорност за това.

- Защо не се е случвало това в предходните години? Има ли данни за протекция от институции, от хора на високи длъжности?

- Работата по подобни казуси навсякъде в Европа и по света изисква много време, задълбочено проследяване на множество трансфери, трансакции, пътувания, документация. Едно такова разследване дори и при най-добрите, а това в случая са италианските колеги, от които се учи целият свят, обичайно отнема около 8 - 10 години. Основната цел на държавите по произход на артефакти, каквато е и България, е свързана с това най-напред да бъдат намерени и обезпечени тези артефакти по законен ред чрез съответните съдебни заповеди, за да се гарантира тяхното връщане на страната по произход.

След това се неутрализира дейността на групата и се привличат към наказателна отговорност онези лица, за които са налице съответните доказателства и законови предпоставки. Всеки разследван във всяко водено наказателно производство е невинен до доказване на противното и само съд, и то с влезли в сила решения на три съдебни инстанции, може да каже дали има престъпление.

В някои държави за подобни деяния е предвидена само административна отговорност или деянията съставляват митнически нарушения. Това са предимно западните държави, те не са страни по произход на артефактите. Политиката по противодействие на престъпления е различна за отделните държави. Множеството структурни и законодателни изменения също имат отношение към този процес както в България, така и в чужбина. Този тип престъпност изисква политика не само в правоприлагащите и правоохранителните органи, а в редица други институции. У нас няма същите резултати и не се отделя същият ресурс за противодействието на подобни деяния, както е в Италия например, но действията ни в този случай са доста високо оценени от западните ни партньори.

- Кога тези артефакти ще станат собственост на българската държава?

- Приблизително 90% и повече от всички иззети по делото артефакти са с български произход. Те ще пристигнат у нас като веществени доказателства, защото са иззети в изпълнение на европейски заповеди за разследване, издадени по нашето наказателно производство в България. Това ще се случи скоро, при строги мерки за сигурност и взаимодействие с МВР и МВнР. Предстоят множество експертизи по делото. Тези вещи с оглед наличните към момента доказателства са предмет на най-малко три престъпления - незаконно притежание, трафик (контрабанда) на артефакти и пране на пари. Съобразно действащото законодателство в подобни казуси вещите - предмет на тези престъпления, се отнемат в полза на държавата като предмет на сочените престъпления по наказателното дело. Всъщност по това и други подобни разследвания ние имаме възможността да връщаме различни части от историята на България. В рамките на делото са намерени артефакти и в редица чужди държави, като само за намерените над 470 броя артефакти в Гърция категорично може да се каже, че са незаконно изкопани и придобити с иманярски действия там, където и ги е придобил и държал незаконно гръцкият професор археолог. Този археолог впрочем, е бил свързан с професионална работа и в България, като е имал правоотношения с български държавни субекти и неправителствени организации. Южните ни съседи вече ни уведомиха, че са започнали отделно наказателно производство срещу него, като работата е стартирала по повод изпратените от нас материали и извършеното в Гърция по наше искане претърсване и изземване. Замесени са и археолози с научни титли, които са участвали и в нашата организирана престъпна мрежа. Ще получим доказателства в частта, която касае нашата организирана престъпна група, но българската държава не може да има претенции за артефакти, за които е абсолютно ясно точно къде са намерени, когато техният историко-културен ареал на намиране е извън пределите на съвременната българска държава. Ние сме длъжни да спазим действащите международни и национални регламенти и да гарантираме връщането им на държавата по произход. В такива случаи обикновено по намерените артефакти има и пръст и може да бъде установено до квадратен метър откъде точно са изкопани от т.нар. иманяри. В такива случаи българската държава и ние като нейни представители няма как да имаме претенции за придобиването в хода на производството на тези артефакти. Това са част от артефактите, за които нашата страна няма законово основание да има претенции, без значение дали говорим за това, или за друго наказателно производство.

- Обвинените българи от мрежата разследвани ли са за трафик на антики и преди?

- Голяма част от тях са известни на правоохранителните и правоприлагащите органи в страната. Част от тях са осъждани, други имат административни и митнически нарушения, свързани по някакъв начин с артефакти и движими културни ценности. Има и такива, които са от по-ниските и средните нива на мрежата. Агенция “Митници” също противодейства на трафика на антики, особено от Близкия изток към Европа.

- На какво ниво са българите в международната престъпна мрежа?

- Доказателствата по делото на този етап сочат, че те са действали повече от 15 г. - изключително добре структурирана мрежа, с ясно разпределение на ролите за придобиването на артефактите, за изготвянето на фалшив произход, за намирането на клиенти и за трафика на тези артефакти от страните по произход към страните пазари. Заемали са сериозен дял от нелегалния пазар с артефакти. Така също и сериозен дял и активност по отношение на трафика и “изпирането на произхода” на незаконно придобитите артефакти. Доказателствата на този етап сочат, че са успявали изключително добре да презентират стоката на легално действащи аукциони в най-големите европейски, американски и азиатски центрове, където се сключват подобни сделки. Средствата са инвестирали повече в луксозни имоти в чужбина, не толкова у нас. От Европол и Евроджъст обърнаха внимание, че доста добре сме се ориентирали не само към престъпленията, свързани с артефактите, а и към съпътстващите ги престъпни деяния по пране на пари. Установихме множество фиктивни трансакции, прикрита собственост на инвестиционно злато, артефакти с фиктивен произход. Това ясно показва, че мястото на България не е в сивия списък на държавите, които не противодействат добре на изпирането на пари от престъпна дейност. В този и други подобни казуси доказателствата сочат, че имаме типичния за XX век начин на изпиране на пари - имоти, злато и скъпи вещи, каквито са и всички артефакти.

- Защо този нелегален бизнес е толкова интересен?

- Обичайно в такива случаи всеки един от замесените от средно и високо ниво има личен интерес. Това му е страст. Освен че участва в престъплението за пари, той има и страст да бъде “колекционер”, макар мнозиинството да нямат законно регистрирани колекции. Нашата и международната практика сочат, че тази страст за такива лица е до живот. Тя е като наркотична зависимост. Навсякъде по света имаме незаконни и законни колекционери, като обичайно мнозинството законни колекционери са в Западна Европа, САЩ и Япония. Те обаче придобиват вещи артефакти със законен произход, които са много по-скъпи именно по тази причина. Затова и лицата, които имат отношение към този тип вещи като пазарен обект, обикновено са хора с високо обществено положение в Западна Европа. Някои са аристократи, други са второ, трето или четвърто поколение колекционери. И тази дейност осигурява комуникация, среда и възможности, които са много по-различни, отколкото при престъпленията, свързани с наркотици например. Средата на реализация на такава икономическа активност е различна. Обичайно в такива случаи най-високите нива на такава организирана престъпна мрежа, дори и тези непосредствено под тях, контактуват с хора със сериозни социално-икономически възможности.

- Има ли покровителство над подобни мрежи от държавни институции и хора с власт?

- Нямаме такива данни към момента. Нашата основна задача беше да установим потенциала, възможностите и параметрите на действие на тази организирана престъпна мрежа. Втората ни основна цел беше да намерим всички тайници и депа, където са съхранявани в тези 15 и повече години въпросните артефакти, за да може да бъдат намерени по предвидения от закона ред, да бъдат описани и иззети тези артефакти, а накрая и да бъдат върнати на държавите по произход, когато са налице законовите предпоставки за това. А такива тайници има много и те обичайно са оригинално конструирани и ситуирани. Не се ползват само стандартни банкови сейфове. Такъв тип хора са изобретателни и находчиви. Купуват огромни и скъпи имоти, правят се различни инвестиции по отношение на сигурността, тайни стаи, тайни сейфове и т.н. В такива случаи обичайно използваме подходяща техника за намиране на част от търсените веществени доказателства. Все пак детайлите не може да бъдат споделяни докрай, защото разследвания има и в други държави, а и това няма да е последното наказателно производство с такъв предмет на разследване както в България, така и в чужбина.

CV

Ангел Кънев започва кариерата си в МВР като разследващ полицай.

След конкурс Висшият съдебен съвет го назначава за прокурор в Софийската районна прокуратура през 2012 г. След това е командирован в Специализираната прокуратура, а след закриването е в Софийската градска прокуратура.

От лятото на т.г. е заместник на и.ф. градския прокурор Емилия Русинова.

Ангел Кънев води разследванията и се явява по най-шумните дела от последните години - срещу Васил Божков, Нено Димов, братя Бобокови, Петър Харалампиев, Кирил Петков и много други.

Той е един от магистаратите с назначена охрана от министерството на правосъдието.