Изненадващото примирие в Судан: Каква е ролята на Тръмп?

Съобщението дойде изненадващо. Суданският военен лидер Мохамед Хамдан Дагало, известен като Хемети, командир на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), обвинени във военни престъпления, заяви в телевизионно обръщение: „Изхождайки от нашата национална отговорност и в отговор на международните усилия - начело с инициативата на американския президент Доналд Тръмп , обявяваме хуманитарно примирие за период от три месеца."

Според наблюдатели е съмнително дали такова примирие ще се спази, пише АРД. Също както думите „отговорност" или „хуманитарна помощ", идващи от военен престъпник, който неотдавна в град Ал Фашир в Дарфур е избил стотици, ако не хиляди цивилни граждани, пише "Дойче веле".

Натискът от другата страна се засилва

Въпреки това с обявяването на това решение вероятно ще се увеличи натискът върху противната страна - армията на Судан, да се съгласи също на примирие. Само преди няколко дни лидерът на въоръжените сили категорично отхвърли възможността да преговаря с милиция или да прави компромиси.

„Ние не приемаме и отхвърляме всяка инициатива, която позволява съществуването на тази милиция", заяви Абдел-Фатах Бурхан. „Някои може да кажат, че ние отхвърляме мира, но ние винаги казваме: който иска мир и иска да донесе мир, трябва да ни изслуша."

Тръмп обеща да се ангажира със Судан

От повече от две години генералите Бурхан и Хемети се борят безскрупулно за властта в богатия на суровини Судан , като по този начин хвърлят цял регион в хаос. Милиони хора са разселени и гладуват. ООН говори за най-голямата хуманитарна криза в света.

Според наблюдатели фактът, че именно бруталният лидер на милицията Хемети обяви примирие, се дължи преди всичко на един човек: американския президент Тръмп. По време на среща със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман той обеща да се застъпи за Судан – и сега го направи, пише АРД.

Специалният пратеник на САЩ за Судан е на посещение в Обединените арабски емирства, за да проведе преговори. Войната в Судан се подклажда от чуждестранни сили - ОАЕ са известни с това, че подкрепят военния престъпник Хемети с пари и оръжие. Влиянието на Тръмп там очевидно е довело до обявяването на едностранно примирие.

Незначителен шанс да се сложи край на войната

„В момента има много голяма международна симпатия към Судан, голям международен интерес", обяснява политическият анализатор Отман Мергани в арабската новинарска телевизия "Ал Хадат". Всичко това изисква реакция, която да се възползва от този момент. „Съгласието на милицията СБП за примирие беше, разбира се, чисто политически акт, целящ да коригира негативния имидж на паравоенната организация", казва анализаторът.

Ако примирието е нещо повече от пиар ход на Хемети и ОАЕ, а сега и натискът върху противната страна нараства, за първи път от месеци насам в Судан може да има някаква възможност да се сложи край на жестоката война . Нито лидерът на милицията Хемети, нито главнокомандващият на армията Бурхан ще играят роля в Судан в бъдеще, заяви специалният пратеник на САЩ, тъй като и двете страни са извършили военни престъпления.