Вместо пищно парти – кротка разходка. Как не губите приятели в инфлация

Социалният натиск да харчим повече, за да запазим връзките си, се променя

Преди години приятелството изобщо не можеше да бъде обвързано с думата “скъпо”. Поне не в буквалния смисъл.

Днес обаче това изобщо не е така. Новият термин “френдлация” влезе в речниците, а значението му е следното: нов, леко досаден, но болезнено точен термин, който описва как приятелствата започват да “поскъпват”.

Не е инфлация в магазина, а инфлация в социалния живот: колкото повече се опитваме да поддържаме връзките си, толкова повече портфейлът ни страда.

Представете си: рожден ден – вече не се празнува с торта у дома или приятелско събиране в квартално заведение, трябва да е “нещо специално”.

Момичешка вечер? Не в малко барче, а в новия бар на последния етаж с тераса и цена само за входа, достигаща колкото самолетен билет. Дори

“айде да пием кафе” мистериозно се превърна в капучино

за 12 лв. с бадемово мляко и биоразградима чаша.

Френдфлацията е социалният натиск да харчим повече, за да не “изоставаме” от приятелите си, да не сме скучни или… да не пропуснем следващата “епична” обща снимка.

Проблемът? Тихо и постепенно това удря не само бюджета, но и усещането ни за принадлежност – започваме да се питаме дали можем да си позволим да бъдем част от групата. И макар терминът да звучи като шега, ефектът е реален. Все повече млади хора споделят, че най-стресиращото нещо в социалния им живот не е липсата на приятели, а нивото, което им се налага да поддържат, за да излязат навън.

Накратко: френдфлацията е онзи момент, в който приятелството не поскъпва емоционално, а финансово. И когато излизането “само за едно” вече автоматично значи

“само за едно… минимум 50 лв.”

На какво се дължи това обаче? Със сигурност младите хора имат избор да не излизат по скъпи заведения, насочват се към по-бюджетни варианти, но възможно ли е да има баланс изобщо?

Българските данни може да са по-оскъдни, но са достатъчно красноречиви. Според национални изследвания от предишни години около 30% от българите не са могли да си позволят да излязат с приятели за храна или напитка заради пари. При младежите под 25 години е било около 26%, при хората между 25 и 64 г. – близо 28%, а при по-възрастните – още повече. Това не е малко. И макар икономиката да се променя, тенденцията е ясна: социалните контакти, които би трябвало да ни носят радост, все по-често идват със сметка, която не всички могат да платят. Днес, през 2025 г., в София едно нормално вечерно излизане (без излишни луксове) спокойно може да стигне 40–50 лева на човек, а ако добавиш коктейл или два, цифрата скача. И точно в този момент идва въпросът: а какво ще стане след 1 януари, когато влезе еврото?

Макар официално да има механизми за плавно преминаване, експертите са почти единодушни: поне в краткосрочен план цените ще се закръглят нагоре.

Това не е драма, но е реалност – чаша кафе от 3,90 лв. чудесно може да се "превърне" в 2,50 евро. Основно ядене от 20 лева – в 15 евро. Нищо фрапиращо поотделно, но цялостно добавя нов слой към френдфлацията. Не официално, а чисто психологически – онази магия на закръглянето, която всички сме виждали. И тук идва интересната част: как реагират хората? Много млади българи, особено в големите градове, вече избират по-евтини модели на общуване – разходка, кафе от машина, сандвич в парка. Не защото не искат да седнат в хубав ресторант, а защото искат да запазят приятелството, без да трябва да го финансират. Това не е нито бедност, нито "скъперничество" – това е адаптация.

Психолозите го описват чудесно: когато разходите станат бариера, хората започват да се изолират – не защото не искат да се виждат, а защото ги е страх да кажат "не мога да си го позволя". Финансовият срам е много по-разрушителен от обикновения.

Но същите психолози казват и друго – най-здравите приятелства са тези, в които можеш да кажеш: "Хайде днес да вземем по един сандвич и да седнем в Борисовата. По-готино е да сме заедно, отколкото да оставим половината заплата в чинията".

А балансът? Той е напълно възможен, само че не идва сам. Идва от промяна в груповата култура: една седмица правите "разходка и сладолед", другата – хубав ресторант;

един месец пестите, другия – празнувате

Не е нужно всяко събиране да е социално събитие със снимки за социалните мрежи и сторита през две минути. Понякога най-непретенциозните вечери остават най-топли в паметта.

Френдфлацията не е присъда. Тя е знак, че моделът на приятелствата се променя. А ако цените се вдигнат още малко, промяната може да се окаже шанс – да извадим общуването от ресторантите и да го върнем там, откъдето тръгва: в разговорите, в смеха, в ходенето пеша, в парка, в реалното време заедно. И може би именно това е най-здравият отговор на скъпия свят: не да се откажем от приятелите си, а да променим начина, по който сме заедно.