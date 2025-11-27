ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Плюс-минус един клас, а може да промени живота на ученици и родители

Ученици. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Въпросът кога - в 7-и или 8-и клас да завършва основното образование в българското училище, е важен. Хубаво е, че се поставя в центъра на дискусия.

Плюс-минус една година в тази възраст - 14-15 години, променя много неща. Особено във времена на невиждана динамика, на която са подложени децата с екраните и технологиите.

Сегашното завършване на основно образование в 7-и клас не прави ли прекалено стръмно “изкачването” в уроците? Не тласка ли към зазубряне вместо към разбиране и умения? Ако е така, това води дотам, че на децата училището им става “мъчилище”, а покрай това - на родителите също.

Затова трябва реформа - разбира се, след внимателно претегляне на всички плюсове и минуси.

Материала по темата прочетете тук.

Ученици. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

