Приятели,

по елементарни сметки "Ларгото" е с площ 8 000 квадратни метра. По същите сметки площад "Батенберг" е с площ 12 000 кв.м.. При пълна запълняемост с човеци, т.е. на всеки квадратен метър да има едно човешко същество, двете пространства могат да приютят 20 000 хиляди. От кадрите на организаторите е видно, че протестиращите не са на всеки метър, а площада е наполовина запълнен. До тук със сметките за присъствието.

Какво ме впечатли този път?

Протестираха, рамо до рамо, искащи по-високи заплати и пенсии и такива, дето искаха намаляване на осигуровките и данък дивидент. Взаимно изключващи се. Протестираха такива, които искат отмяна на СУПТО и такива, които искат икономиката да е осветлена. Взаимно изключващи се.

Недоволстваха нежелаещите въвеждането на евро заедно с мечтаещите за въвеждане на еврото. Взаимно изключващи се.

На площада и Ларгото имаше искащи победата на Русия над Украйна и такива, които искат справедлив мир. Взаимно изключващи се.

Заедно викаха такива, които бяха в коалиция с Делян Пеевски и Бойко Борисов и такива, които поне до сега не бяха поканени да се коалират с тях.

От протеста бяха прогонени коалиционните партньори на ПП и ДБ и бяха оставени хора, които квалифицираха ПП и ДБ като мафиоти и крадци.

Бяха организирани малки агитки от страна на закриващият партии и телевизии и закриваните от същия.

Какво ще се случи?

Предполагам, че ще отпаднат двата процента за осигуровки, петте процента за дивидент. Така протестиращите цели и вълкът сит. Само бюджетът ще е катастрофа. Сивата икономика ще е във възход. Бедността и мизерията ще се разширят. И в средата на годината - 2026, а може и по-рано ще се пулим, ще се чешем, там където не ни сърби и протестиращите пак ще си протестират.

Много е вероятно нови протести да докарат държавата до предсрочни избори и тогава ще има разместване на политическите пластове. Първата партия ще е същата или малко нагоре. Друга партия от четвърта ще е близко до първата. Наричащите се леви, твърдящите, че има такъв народ, величаещите се и мечоносците, може да останат и зад борда.

Въобще интересен протест беше и интересно развитие ще има след него.

(От фейсбук)