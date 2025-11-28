ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изгониха папския атентатор Али Агджа от Изник, къд...

Само в "24 часа" на 28 ноември: И при по-студено време гладни мечки слизат в селата, привикнали да търсят лесна храна

Само в "24 часа" на 28 ноември четете:

И при по-студено време гладни мечки слизат в селата, привикнали да търсят лесна храна

Обсъждат три варианта за тунел под Петрохан - от 1,3 до 2,2 млрд. лв.

Понижавайки си холестерола, живееш, колкото ти е писано, но с инсулт по-малко - интервю с проф. д-р Сотир Марчев

79 българчета осиновени за година от американци

Как да отгледате коледната звезда - поливайте я само когато почвата е суха

Черен петък мозъкът действа като при евакуация - да си първи на изхода със спринт и бутане на хора

Вижте първите страници на "24 часа" от 28 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

             
                              

