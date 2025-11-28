Да живей уличната република

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Има парламентарни демокрации. Има президентски републики. Има конституционни монархии. У нас има улична политическа система. Улицата замени Народното събрание. Улицата е на път да замени съдебната власт. Улицата решава какъв да е бюджета. Улицата дава наставления на съда.

Как се чувствам? Ами като онзи човек, който си е боядисал къщата. И същата тази къща е изподраскана от улицата. С гадни и грозни надписи. Така е решила улицата... да няма боясани къщи, а да се нашарят фасадите с черната боя на омразата.

Ами променете КОНСТИТУЦИЯТА. Въведете нов член ПЪРВИ...за улицата. Дайте право на няколко стотин или да са няколко хиляди души да решават щом са от улицата. Дайте им съдебната власт. Вся власт на улицата!

Защо са ни парламентарни избори? Защо са ни съдии?

НАЛИ ИМАМЕ УЛИЦА? И УЛИЧНИЦИ?

Нека задраскат парламентаризма. Като боядисаната къща на онзи човек. С гадните си лозунги...

