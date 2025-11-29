Защо богатите и властимащите не са отказвали на Епстийн

Това беше едно от най-важните събития във Вашингтон през 2019 г. Всички погледи бяха насочени към бившия адвокат на Доналд Тръмп, Майкъл Коен, който даваше показания пред комисия на Камарата на представителите на САЩ за своя бивш шеф. Демократичният член на комисията, Стейси Пласкет, се готвеше да разпита Коен и беше заснета от камерите, докато пишеше съобщение на телефона си. Тази седмица обществеността научи за самоличността на другия участник в разговора - осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Имейли, които бяха оповестени от неговите наследници по силата на съдебна заповед, показват, че той я е насърчавал да зададе въпрос за служител на Trump Organization. След като Пласкет го направила, Епстийн отговорил със съобщение: „Добра работа".

Степента на влиянието му

В ретроспекция, тази случка е засегнала много хора, които казват, че тя подчертава степента на влияние на покойния финансист върху американския елит. Пласкет, представителка на Американските Вирджински острови, отрича, че е търсила съветите на Епстийн, като е заявила, че е изпращала съобщения на много хора този ден, включително и на Епстийн, който е бил един от нейните избиратели. Като бивш адвокат, казва тя, е научила да търси информация от всички източници, дори от хора, които не харесва.

„Отвратена съм от отклоняващото се поведение на Епстийн. Силно подкрепям жертвите му и се възхищавам на куража им. Отдавна вярвам и подкрепям идеята цялото досие на Епстийн да бъде оповестено", каза тя пред Би Би Си.

Тя посочва, че си е писала с него преди ареста му за сексуален трафик. Но това е било доста след осъждането му за склоняване към проституция през 2008 г. Частният му остров на територията на САЩ също е бил споменат в разкриващо разследване на Miami Herald само година по-рано като едно от местата, където той е злоупотребявал сексуално с няколко непълнолетни момичета. Само шест месеца след разговора й с Епстийн, опозореният финансист се самоуби в килията си. Смъртта му и конспирациите, които витаеха около нея, предизвикаха разплата, която породи вълнения във Вашингтон и Уолстрийт и "събори" някои от бившите му приятели.

Тяхната кореспонденция е само една от многото в най-новата колекция от над 20 000 страници лични документи, които отново демонстрират способността на Епстийн да поддържа елитни социални кръгове дори след наказателното му осъждане и разкритията на Herald. Как и защо тези връзки са оцелели, докато други приятели са прекъснали отношенията си с него, ни разкрива много за динамиката на социалните кръгове в най-висшите слоеве на американското общество, както и за влиянието на Епстийн.

„Той беше дяволско чудовище, но в същото време беше брилянтен в смисъл, че успяваше да поддържа тази невероятна мрежа от някои от най-влиятелните личности в света", каза Бари Левин, автор на „Паякът: Вътре в престъпната мрежа на Джефри Епстийн и Гислен Максуел".

„Той имаше определена харизма, която го поставяше в позиция, в която хората се обръщаха към него.

"Той използваше информацията, която получаваше"

"Епстийн се смяташе за „колекционер на хора, който създаваше връзки с цел да сключва сделки. Той използваше информацията, която получаваше... с намерението в крайна сметка да извлече ползи от тях, финансови средства от тях или, в по-мрачен смисъл, мисля, да изнудва някои от тези лица", казва Левин.

Връзката между Епстийн и лорд Питър Манделсън беше подложена на особено внимание във Великобритания, като последният в крайна сметка беше уволнен като посланик на Великобритания в САЩ през септември.

Документи, публикувани от Конгреса, показват, че лорд Манделсън е поддържал контакт с педофила до края на 2016 г., което е преди разкритията на Herald, но след осъждането му. В един имейл от ноември 2015 г. Епстийн му пише след рождения си ден: „63 години. Успя." Лорд Манделсън отговаря по-малко от 90 минути по-късно, като казва: „Точно така. Реших да удължа живота си, като прекарам повече време в САЩ". Той категорично отрича да е знаел за престъпленията или неправомерните действия на Епстийн и изразява съжаление за продължителната им комуникация.

Еклектичният кръг от учени, предприемачи и политици на Епстийн

Документите, публикувани от наследниците на Епстийн, разкриват неговия еклектичен социален кръг от изтъкнати учени, бизнес титани и политици.

Левин заявява, че не е преувеличено да се каже, че някои от по-неформалните познати на Епстийн може да не са знаели за злоупотребите му или са били толкова впечатлени от влиятелните му връзки, че са пренебрегнали това.

"Хората забравят неща. Неговите препоръки сред влиятелните лица бяха изключително високи и мисля, че много хора вероятно просто са пренебрегнали присъдата срещу него."Други може би са били просто заслепени от богатството му, предполагат журналисти и хора, които са го познавали", казва той.

"Затворът вече няма значение", посочва Дейвид Патрик Колумбия, основател на New York Social Diary, пред новинарския сайт Daily Beast през 2011 г., след първата присъда на Епстийн.

„Единственото нещо, което те изключва от нюйоркското общество, е бедността", допълва той.

Бившият министър на финансите на САЩ и настоящ президент на Харвардския университет Лари Съмърс е поискал любовен съвет от Епстийн в разговор през ноември 2018 г. Това е същияъ месец, в който бе публикувано разследването на Herald, в който той изглежда е препратил имейл от жена до Епстийн, за да попита как да отговори. Епстийн му отговорил: „Вече започва да звучи нуждаеща се :) хубаво."

Взаимодействията на Съмърс с бившия му доверен човек се обърнаха срещу него миналата седмица, което го накара да обяви, че се оттегля от публичните си ангажименти и спира да преподава в Харвард.

„Дълбоко се срамувам от действията си и осъзнавам болката, която са причинили", заяви Съмърс.

Епстийн също така е използвал уменията си с парите, за да помогне на известния лингвист Ноам Чомски, с когото е разменил няколко съобщения през годините и когото е поканил да отседне в дома му. Ласкателството е било взаимно. В неподписано писмо с подкрепа, включено в колекцията от имейли, Чомски се възхищава на Епстийн, като казва, че двамата са провели много дълги и често задълбочени дискусии. 96-годишният Чомски по-рано е казал пред Wall Street Journal, че Епстийн му е помогнал да прехвърли пари между сметки, без нито един цент в замяна.

„Познавах го и се срещахме от време на време. За Джефри Епстийн се знаеше, че е бил осъден за престъпление и е излежал присъдата си. Според законите и нормите на САЩ това означава, че е с чисто досие", казва той.

Чомски е бил един от известните финансови клиенти на Епстийн, на много от които е помогнал да спестят милиарди долари. Той е успял да го направи, защото разбирал данъчния кодекс и финансите до известна степен по-добре от най-високоплатените хора на Уолстрийт", обяснява Левин.

Тези, които прекъснали връзките

В 23 000-те страници документи на Епстийн името на един човек се появява повече от всяко друго. Тръмп не е изпращал или получавал никакви съобщения, след като прекъснал връзките си с Епстийн. През 2002 г. Тръмп описа Епстийн като „страхотен човек". По-късно Епстийн отбелязва: „Бях най-близкият приятел на Доналд в продължение на 10 години". Но отношенията им се влошили. Тръмп е казал, че са се скарали в началото на 2000-те години, две години преди Епстийн да бъде арестуван за първи път. Към 2008 г. Тръмп казвал, че не е бил „негов фен".

Тръмп отрича да е знаел за сексуалния трафик на Епстийн. Белият дом също заяви, че Тръмп е изгонил Епстийн от клуба си преди десетилетия, защото се е държал непристойно със служителите си жени.

Левин каза, че има много хора, чиито съобщения с Епстийн след осъждането му ще ги поставят в неудобно положение, въпреки че това не означава, че са участвали в някое от престъпленията му.

„Разбира се, всеки един от тях съжалява за деня, в който е комуникирал с Джефри Епстийн или е прекарал време с него. Това е една от най-невероятните истории на нашето време – власт, привилегии, хищничество, Но имаше поне един човек, който каза, че веднага е разбрал, че Епстийн е отвратителен", казва той.

Става дума за Хауърд Лутник, търговският секретар на президента. Той бил съсед на Епстийн в продължение на 10 години. Разказва в подкаста на New York Post, че първата му среща с Епстийн е била и последната.

Малко след като Лутник се преместил в имота си в Горната източна част през 2005 г., той разказва, че Епстийн поканил Лутник и съпругата му на разходка из голямата си резиденция. В трапезарията на Епстийн, след като видял маса за масаж, обградена от свещи, Лутник го попитал колко често я използва. А финансистът отговорил „Всеки ден". Приближил се до него и добавил: „И правилния вид масаж".

Лутник разказва, че той и съпругата му са си разменили погледи, извинили се и си тръгнали.

„Реших, че никога повече няма да вляза в една стая с този отвратителен човек", казва още той.