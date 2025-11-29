Войната пречи на Кремъл и САЩ за програма за бизнес сътрудничество

Войната в Украйна пречи на Кремъл и на администрацията в САЩ да стартират една доста мощна програма за бизнес сътрудничество, в резултат на която Вашингтон мисли, че ще може да откъсне в значителна степен Русия от китайското влияние върху Москва от една страна, а от друга – да реализира много важни бизнес проекти, които да имат и геополитическо значение". Това заяви Огнян Минчев – преподавател по политически науки в Софийския университет "Св. Климент Охридски", пред БНР.

"На практика се договаря едно ново място на определени кръгове от американския бизнес, свързани с администрацията, в отношенията между Русия и Европа – място, което в крайна сметка ще постави Европа в по-силна енергийна зависимост от самия Вашингтон на основата на тези въглеводороди, които ще идват от Русия и ще текат в посока на Европа", обясни той. И продължи коментара си:

"Специалният пратеник на администрацията, който договаря отношенията с Кремъл, Стив Уиткоф изглежда буквално като хипнотизиран от всички тези възможности, които без съмнение в Москва му се рисуват в розови краски за бизнес между Москва и Вашингтон. В целия този контекст на практика остава отворената рана - агресията на Русия срещу Украйна, която трябва по някакъв начин да бъде ако не прекратена, то поне поставена на пауза, за да може да стартира реализацията на цялата тази бляскава поредица от бизнес проекти, за които Москва се стреми да убеди Вашингтон, че са възможни и желани".

Според политолога е очевидно, че авторите на плана нямат особена грижа за интересите на Украйна в контекста на това прекратяване на войната между Москва и Киев. Те нямат особен интерес и към това какви биха били интересите на Европа в процеса на прекратяване или поставяне на пауза на тази война, допълни той и изказа мнението си, че Европа вече много добре разбира и се мобилизира.

По думите му има едно основно обстоятелство, което ще наклони везните за оценка за победа на агресора или победа на Украйна в тази война – контролът върху останалата западна част на Донбас, която е силно укрепена от страна на украинската армия:

"Ако Украйна задържи контрола върху тази част от Донбас, бихме казали, че при каквито и други обстоятелства да бъдат прекратени или замразени военните действия понастоящем, Украйна няма да излезе победена от тази война. И обратно – ако Русия успее да договори или да изтласка Украйна от тези позиции в западната част на Донбас, то тогава можем да говорим за първоначален успех на агресията".

"Струва ми се, че в самия Вашингтон съществува все по-сериозни и задълбочаващи се противоречия относно това по какъв начин трябва да изглежда този мирен план", подчерта Минчев.

Според него оставката на украинския президентски съветник Андрий Ермак заради предполагаемо участие в корупционна схема отслабва както позициите на Зеленски, така и на Украинската държава като цяло. Но: "Не съм сигурен, че този скандал ще успее да отслаби Украйна в степен, в която да я превърне в пластилин в ръцете на добре интегрираната група от руски и американски преговарящи, които стоят в основата на този т.нар. мирен план".

Никой не е изненадан от това, че в Украйна има корупция, подчерта той и обясни: "В една война има както герои, така и мародери. В Украйна в продължение на повече от 3 десетилетия управлява една неголяма група олигарси, пряко свързана, генетично свързана по произход с кремълската олигархия. Така че последиците от този факт по никакъв начин не могат да бъдат отстранени от това, че украинската нация е мобилизирана и героично се защитава срещу руската агресия. Това са двете лица на всяка една война, включително и на тази в Украйна".

"Москва няма да се откаже от своята стратегическа амбиция да възвърне геополитическите си позиции в Европа. Друг е въпросът с какви инструменти ще преследва тази цел", изказа мнението си Огнян Минчев. Според него в Москва става все по-ясно, че твърдият отказ да се прекрати войната в Украйна или да се сложи на пауза създава директен конфликт на Кремъл с администрацията на Тръмп.

"Този план от 28 точки показва може би желанието на Кремъл да обмисли някакви по-непреки, индиректни пътища към постигането на тази цел, като временно поставяне на войната на пауза, постигането на определено позициониране в рамките на този евентуално замразен конфликт с Украйна, който да позволи на самата Русия в един следващ момент, когато е удобно, да възобнови конфликта сфинална цел – унищожаване на Украйна като независима държава, както и евентуално да продължава хибридния натиск, който може да включва все повече елементи и на гореща война, по отношение на определени части от Европа, членуващи в НАТО, като Прибалтика, Молдова, определен хибриден натиск върху Балканите. Т.е. Русия запазва в ръцете си цялото ветрило от възможности за разширяване на агресията по отношение на Европа, но може би е принудена или счита за изгодно да проведе определени политики за замразяване на конфликта в Украйна с цел да се позиционира по-благоприятно в отношенията между Москва и Вашингтон и да спечели по-дългосрочни предимства за възобновяване на агресията и постигане на своите финални геополитически цели".

По думите на политолога ЕС е в тежка ситуация: "Европа не е считана за фактор в този процес. Тя тепърва ще трябва да се доказва, тепърва ще трябва да слага своите геополитически ресурси на масата. Европа ще трябва да се бори за място на тази маса".