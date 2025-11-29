"Политическо земетресение": Украйна и оставката на Ермак

Зеленски направи поредната промяна в екипа си, но оставката на Ермак е тежък удар за президента. Той се смяташе за най-доверения му човек и архитект на сегашното управление.

Опозицията в Украйна иска оставката на Андрий Ермак отдавна. Сега натискът се оказа твърде голям и на украинския президент му се наложи да обяви поредната промяна в екипа си. Тази обаче е равносилна на политическо земетресение, пише Ребека Барт от АРД, цитирана от "Дойче веле".

"Вътрешната сила е в основата на единството ни и връзките ни с външния свят. За да я има тази вътрешна сила, трябва да няма нищо, което да ни отклонява от защитата на Украйна", обяви Володимир Зеленски. Президентът иска да е сигурен, че няма никакви въпроси без отговори по отношение на Киев. Затова Андрий Ермак е подал оставката си, допълни украинският държавен глава.

В центъра на корупционен скандал

Това е тежък удар за Зеленски. Специализирана антикорупционна прокуратура и Националното антикорупционно бюро на Украйна претърсиха дома на Ермак. Най-довереният съветник на украинския президент се озова в центъра на един от най-големите корупционни скандални в историята на Украйна.

Досега Ермак играеше ключова роля в правителството на Зеленски, обяснява политологът Олех Саакян пред украинското радио. По думите му той не играеше собствена политическа игра, но носеше отговорността за важните решения в администрацията. В много случаи Ермак представляваше Зеленски, припомня политологът.

Кой е "Али Баба"?

Над 1000 часа записани разговори, много от които разследващите органи направиха публично достояние, показват, че Ермак се е подвизавал под кодовото име "Али Баба". Твърди се също, че с помощта на силите за сигурност той е оказвал натиск над разследващите органи в Украйна. Пред АРД прокурорът от Специализираната антикорупционна прокуратура Олександр Клименко отказа да потвърди, че Али Баба е всъщност Андрий Ермак. Той коментира, че човекът с това кодово име е правел планове да отстрани началниците на антикорупционните органи.

За мнозина в Украйна оставката на Ермак е чакана отдавна. Някогашният филмов продуцент е обект на критики от много време, пише АРД. Той беше обвиняван, че е концентрирал твърде много власт и че е създал система в управлението, благодарение на която само той има пряк достъп до президента Зеленски.

Украинският държавен глава благодари на Ермак за работата му досега и подчерта, че не иска да отговаря на спекулации. Кой ще заеме мястото на съветника му засега не е ясно. След като подаде оставка Ермак заяви пред американския "Ню Йорк Пост", че смята да отиде на фронта.

Ще има ли промяна в системата?

Критиците винаги са считали Ермак за кукловода зад президента Зеленски и за архитект на силно централизирана система на властта. Ето защо мнозина призовават за по-мащабни и системни промени - сред тях е и бившият външен министър Дмитро Кулеба.

"Обществото поиска уволнението на Андрий Ермак, това е вярно, но обществото има и по-сериозни изисквания за качествени промени. Промени в начина, по който се управлява държавата", каза Кулеба във видео в канала си в YouTube. Според него оставката на съветника на президента на означава, че ще има качествена промяна в системата, защото съществува рискът просто да бъде назначен друг човек на негово място, който да изпълнява същите функции и да има същите правомощия.

Според политическия журналист Виталий Портников напрежението от корупционния скандал е принудило Зеленски да поиска Ермак да се оттегли, пише АРД. "Зеленски трябваше да вземе това решение", коментира Портников. "Защото разбра, че тези разследвания подкопават не само авторитета на президентската институция, но и на цялата държава, и разклащат доверието на обществото и съюзниците. Нашите партньори знаят какво се случва, те не са идиоти."