Ливан - на прага на нова война?

Ливанците се чувстват беззащитни, а страната изглежда продължава да бъде пешка в конфликта между Израел и Иран. Сега тя е застрашена и от нова пълномащабна война. Какво предстои - анализ, публикуван от "Дойче веле".

Почти всеки ден Израел обстрелва Ливан предимно с помощта на дронове, които целенасочено атакуват автомобили или къщи, въпреки официалното примирие, което двете страни сключиха преди една година.

При много от тези нападения има загинали, включително цивилни. Само преди няколко дни в град Сайда загинаха най-малко 13 души. Наскоро Израел атакува и южните предградия на столицата Бейрут, където беше убит началникът на щаба на шиитската милиция Хайсам Али Табтабай, припомня АРД.

От влизането в сила на примирието преди година мироопазващата мисия на ООН (УНИФИЛ) е регистрирала повече от 10 000 нарушения на примирието, като нейни представители също няколко пъти са попадали под обстрел. "Можем да говорим за примирие на хартия, но то се нарушава почти ежедневно", казва пред германската медия Кристиан Бракел от фондация "Хайнрих Бьол" в Бейрут. Според него израелските атаки с дронове не целят само ликвидирането на членове на Хизбула, а са и въздушни удари срещу инфраструктурата и усилията за нейното възстановяване.

Пешка в конфликта между Израел и Иран

Гневът срещу Израел се усеща по улиците на Бейрут. "Това примирие се провали", казва Башир, местен жител. "Всеки ден Израел напада южната част. Ние сме самостоятелна държава. Те правят каквото си искат."

Друг жител на Бейрут, представил се с името Карим, добавя: "Това е капитулация, защото нищо от споразумението за примирие не се изпълнява. Всеки ден има израелски атаки, загинали и разрушени жилища. А международната общност стои безучастно и не се намесва."

Много хора в Ливан се чувстват беззащитни, а страната изглежда продължава да бъде пешка в конфликта между Израел и Иран. "Вече нищо не зависи от нас - други страни решават дали ще има нова война или не", казва Мохамед който работи като помощник адвокат. Въпреки даденото обещание Хизбула отказва да се разоръжи, а нейният лидер Наим Касем казва, че "всеки, който смята съпротивата за проблем, е готов да предаде страната на Израел".

Ще има ли нова война?

Предстои ли поредната война и съответно израелска сухопътна офанзива в Ливан? Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреждава, че ако Хизбула не предаде доброволно оръжията си или не бъде разоръжена от ливанските власти, Израел сам ще се заеме с тази задача. В противен случай групировката може бързо да се възстанови и прегрупира в борбата си срещу Израел.

Според наблюдатели Нетаняху иска да се възползва от факта, че след войната през миналата година Хизбула е отслабена повече от всякога. Доказателство е фактът, че терористичната групировка не обстрелва Израел, радва се на малка международна подкрепа, а Иран явно е загубил голяма част от влиянието си в региона, посочва АРД.

Ливанското правителство е безсилно

Ситуацията в Ливан е в застой: президентът Жозеф Аун е подложен на силен натиск от САЩ и Израел да приложи споразумението и да разоръжи Хизбула. Но ливанската армия е слаба, а войнстващата групировка все още има сериозни позиции и действа като държава в държавата - тя е политическа сила, държи лостове в икономиката и предоставя социални услуги на населението. Затова има опасност от гражданска война в страната, ако вътрешнополитическият натиск върху Хизбула бъде засилен.

Действията на държавното ръководство изглеждат беззъби и половинчати. Президентът Аун повтаря, че само армията и силите за сигурност трябва да притежават оръжие. "Само така можем да си върнем доверието на света", допълва той.

Тази неделя папа Лъв XIV се очаква в Ливан, който е включен в програмата на първото му задгранично пътуване след избирането му за глава на Римокатолическата църква. И много хора в Ливан се надяват папата да излъчи ясно послание за мир. Но този път - за истински мир, обобщава Ана Осиус от АРД.