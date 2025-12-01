Да режат парите на фалшивите болни, но да не пострадат хората с тежки диагнози

Права е държавата да търси дали всички, които получават инвалидни пенсии, наистина са болни. Защото бюджетът отделя милиони за тези хора.



За някои може и да е фрапиращо, че 463 325 българи получават някакъв вид инвалидна пенсия. Но по данни на Световната търговска организация хората с увреждания са приблизително 10% от населението на всяка страна, а според Световната банка те са и 20% от най-бедните хора в света. Така че България съвсем не прави изключение от общата световна картина. Да добавим и факта, че в повечето случаи инвалидните пенсии не стигат за приличен стандарт на живот.

Това, което обаче трябва да направи държавата, е да има достатъчно строг критерий, който да отделя мнимите болни от истински нуждаещите се от подкрепа. И когато тръгне да реже онези, които получават пари с фалшиви диагнози, да е сигурно, че няма да пострадат хората с тежки диагнози.

Повече по темата четете тук.