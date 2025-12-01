ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънцето се показва на 1 декември

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21819551 www.24chasa.bg

Само "24 часа" на 1 декември: "Тракия" може да се разшири за 4 години

1244

Само в "24 часа" на 1 декември четете:

  • 800 хиляди станаха българите с ТЕЛК - каква реформа е нужна, за да не потъват пари - анализ на Цветелина Стефанова
  • Колко ще струва да се разшири магистрала "Тракия"
  • Последните диви есетри на ЕС са в Дунав, но ще опазим ли рибата на 200 млн. години, която дава черното "злато"
  • А сега накъде с бюджета? Власт, бизнес и синдикати близо до консенсуса, но може и да влезем със стария в еврото.
  • И какво предлага КНСБ, за да се освободят допълнителни 630 млн. евро - интервю с главния икономист Любослав Костов
  • Записи показват полицаи Гечева и Малински да ескортират поршето убиец и да бягат от катастрофата, но се оказаха недостатъчни да ги осъдят
  • "Дете под елхата" отново е тук - изпращайте снимки на вашите малчугани в очакване на Дядо Коледа, усмивките им ще грейнат на страниците на вестника и на 24chasa.bg

Вижте първите страници на "24 часа" от 1 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                       

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България