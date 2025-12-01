Само "24 часа" на 1 декември: "Тракия" може да се разшири за 4 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 1 декември четете:

800 хиляди станаха българите с ТЕЛК - каква реформа е нужна, за да не потъват пари - анализ на Цветелина Стефанова

- анализ на Цветелина Стефанова Колко ще струва да се разшири магистрала "Тракия"

Последните диви есетри на ЕС са в Дунав , но ще опазим ли рибата на 200 млн. години, която дава черното "злато"

, но ще опазим ли рибата на 200 млн. години, която дава черното "злато" А сега накъде с бюджета? Власт, бизнес и синдикати близо до консенсуса, но може и да влезем със стария в еврото.

Власт, бизнес и синдикати близо до консенсуса, но може и да влезем със стария в еврото. И какво предлага КНСБ, за да се освободят допълнителни 630 млн. евро - интервю с главния икономист Любослав Костов

- интервю с главния икономист Любослав Костов Записи показват полицаи Гечева и Малински да ескортират поршето убиец и да бягат от катастрофата , но се оказаха недостатъчни да ги осъдят

, но се оказаха недостатъчни да ги осъдят "Дете под елхата" отново е тук - изпращайте снимки на вашите малчугани в очакване на Дядо Коледа, усмивките им ще грейнат на страниците на вестника и на 24chasa.bg

Вижте първите страници на "24 часа" от 1 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.