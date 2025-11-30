Фактчек: вярно ли е, че повечето бежанци са мюсюлмани

В социалните мрежи на различни езици често се твърди, че повечето бежанци са мюсюлмани. Така ли е наистина? ДВ провери фактите.

Миграционната политика и въпросът за предоставяне на убежище бяха напоследък ключови теми в предизборните кампании в редица страни – Германия, Нидерландия, Полша, САЩ. Те нерядко минават доста емоционално, а с темата лесно се спекулира посредством дезинформация.

В средата на 2026 година в сила ще влезе солидарният механизъм за прием на мигранти, който е важна съставна част от новия Пакт на Европейския съюз (ЕС) за убежище и миграция. В рамките на този механизъм страните членки, подложени на висок миграционен натиск, имат правото да получат помощ от други страни, участващи в солидарния механизъм. Тази помощ може да бъде под формата на прехвърляне на кандидати за убежище, финансова, материално-техническа или оперативна помощ.

В ЕС в момента текат дискусии за разпределението на мигрантите и кандидатите за убежище по различните страни. А в социалните мрежи изплува едно отдавнашно твърдение, за което пак се намери благодатна почва.

За религиозната принадлежност на бежанците

Твърдение: в публикация в ТикТок, станала вирална, се казва, че „85 процента от бежанците в света са мюсюлмани" и че „те не търсят убежище в 56 мюсюлмански държави". Част от това твърдение е известна поне от 2019 година, а наскоро тя отново доби популярност.

Проверка на фактите на ДВ: това твърдение е невярно

Това твърдение се е появявало в различни социални мрежи на немски, китайски, португалски, нидерландски, френски, италиански и испански език.

В края на юни 2025 година в света е имало 42,5 милиона бежанци, сочат данните на ООН. Респективно трябва да се изясни религиозният състав на бежанците в света , за да се провери първата част на това спорно твърдение. От Върховния комисариат на ООН за бежанците предоставят данни за броя, но не събират сведения за религиозната принадлежност на бежанците. Правителствата също не разполагат с такива данни.

Информация за вероизповеданието на мигрантите обаче може да се намери. Изследователският център Пю във Вашингтон изучава демографските и социалните характеристики на мигрантите. Неговите анализатори са направили изследване, използвайки данните за религиозния състав на мигрантите по целия свят . От него става ясно, че 47 процента от всички мигранти са християни, а мюсюлманите са само 29 процента.

Бежанците обаче са друга група. Под миграция често се разбира доброволното преместване, а бежанците не могат да се върнат у дома си и имат нужда от защита в съответствие с международното право. А изследване, отнасящо се до вероизповеданието на бежанците, не открихме.

Имайки предвид доминиращите религии в страните, от които произхождат бежанците , може само приблизително да се оцени доколко правдоподобно е такова твърдение. Но анализаторът на бежанските проблеми към ООН Янис Крайдер предупреждава: „Трябва да се има предвид, че не всички граждани на една страна имат еднаква вероятност да станат бежанци. Да вземем например бежанците рохинги от Мианмар, повечето от които са мюсюлмани, докато в самата страна преобладават будистите".

С оглед на всички тези фактори в най-добрия случай може да се определи тенденцията. В доклад на ООН за 2024 година се казва, че значителна част от бежанците в света са венецуелци и украинци – граждани на страни, в които преобладават християните. Старшият експерт от Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците Едгар Скрейз пише: „Имайки предвид, че украинците и венецуелците са почти една трета от всички бежанци, включвайки другите лица, нуждаещи се от международна защита, реалният дял на бежанците мюсюлмани вероятно е много по-нисък".

От друга страна, сред държавите, откъдето са повечето бежанци, има такива с предимно мюсюлманско население, като Сирия , Афганистан и Судан.

Важно е да се отбележи, че във Върховния комисариат на ООН за бежанците няма подробни данни, които биха потвърдили или опровергали твърдението, че 85 процента от всички бежанци са мюсюлмани.

Кои страни са предпочитани от кандидатите за убежище?

През юни в света е имало 8,42 милиона кандидати за убежище, излиза от данните на световната организация. С този термин се определят хората, които „търсят международна закрила от опасностите в родината си, но решение по молбата им за предоставяне на бежански статут още не е взето".

Във втората част на твърдението, което проверяваме, се казва, че бежанците мюсюлмани не подават молби за предоставяне на убежище в „56 мюсюлмански държави". Тъй като обаче подробна статистика за всички мюсюлмански бежанци не съществува, не може да се определи къде точно търсят убежище. Освен това, на базата на наличните данни могат да се правят само приблизителни оценки.

Вероятно става дума за 57-те държави, влизащи в Организацията за ислямско сътрудничество. Доскоро те бяха 56, но през март членството на Сирия бе възстановено. В тази група влизат както страни, обявили исляма за държавна религия, така и други, в които сред жителите преобладават мюсюлманите.

Най-малко седем от страните, приемащи най-голям брой бежанци, са предимно мюсюлмански – Бангладеш, Йордания, Иран, Ливан, Пакистан, Турция и Чад. Те поемат почти 30 процента от всички приемани бежанци.

Важно е да се отбележи, че повечето бежанци, които търсят спасение от конфликти и преследвания, остават в родината си. Когато заминат зад граница, те се насочват предимно към съседните държави. Както и предишната година, през юни 2025-а две трети от бежанците са получили убежище в съседни държави.

Често жителите в съседните страни са със сходна религиозна принадлежност. Така например бежанците от Сирия, където населението е предимно мюсюлманско, най-често се насочват към Турция – където населението също е предимно мюсюлманско. Това се отнася и за афганистанските бежанци, които в повечето случаи се насочват към Пакистан и Иран .

Така излиза, че всъщност бежанците мюсюлмани кандидатстват за предоставяне на убежище в страни с мюсюлманско мнозинство, включително участничките в Организацията за ислямско сътрудничество.