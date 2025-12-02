Само в "24 часа" на 2 декември: Днес решават - ремонт на бюджета или нов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 2 декември четете:

Днес решават: ремонт на бюджета или нов

Европа забранява колите с прибиращи се дръжки

Бойко Василев: Вучич опитва да язди много коне – да е добре с Русия, САЩ, Китай, и рискува всички да го ритнат

Война, лош мир, Зеленски под натиск - какво следва - анализ на Сергей Петров-Араджиони, политолог

Как да разпознават фейк, учат по български, по философия – теми за екология и правата на човека

България сред спокойните в Европа за нощна разходка

Японски учен твърди, че е първият в историята, който е наблюдавал тъмната материя

24-ма заровени с лице надолу в преспи, за да тестват устройство срещу лавини

Край на Дивия запад в открито море: 2/3 от световния океан ще бъдат защитени от 17 януари

Вижте първите страници на "24 часа" от 2 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.