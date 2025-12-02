ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият шеф на полицията Васил Василев: МВР изтърв...

5-те секунди, които може да спасят живот

Рискът от катастрофа е 4 пъти по-висок, когато водачът използва мобилен телефон. Снимка: Pixabay

Да се изпрати едно съобщение по телефона, отнема около 5 секунди. За това време, ако човек шофира, автомобилът му изминава 120 метра при скорост от 90  км в час.

За същите пет секунди - ако водачът се разсее, може да стане и голяма беля дори при отлични рефлекси.

Рискът от катастрофа е 4 пъти по-висок, когато водачът използва мобилен телефон дори и когато разговаря с hands-free устройство. Това го казват експертите. Пак според тях младите шофьори прекарват средно 40-50% от времето за пътуване, вперили поглед в екрана на телефоните си.

Вярно, че в почти цяла Европа е забранено да се говори по мобилен телефон и да се кара кола. Но какво са забраните, когато подобно поведение е устойчива тенденция и модел на поведение? Експертите отчитат рисковете и посочват решенията, остава в реалния живот наистина да се спре подобен тип рисково управление на автомобила.

Как може да стане? Ами с умни камери, които засичат човека зад волана достатъчно надеждно, така че да не може да оспорва наложената глоба. Моделът да се кара и да се гледа телефонът е опасен и трябва да се спре - колкото по-бързо, толкова по-добре.

