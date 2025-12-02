ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипан без технически преглед в Бачково: МВР е орг...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21829095 www.24chasa.bg

Само 3 неща са ясни - изтегляне на бюджета, подреден преход към еврозоната и избори

Радан Кънев

4016
Снимка: Георги Палейков

Понякога трябва да се брои до десет, че и до сто.
Именно защото протестът (и не само в София) беше огромен, стъписващ, емоцията е лош съветник на политиците*. И причините, и последиците на това политическо явление, и възможностите, и рисковете, заслужават спокойна оценка. Оценка в контекста на най-несигурната вътрешна и външна политическа среда in living memory за мнозина.
Според мен, само три неща са ясни - изтегляне на бюджета, подреден преход към еврозоната и отсега - дата за парламентарни избори. Но коя е датата, ми се струва въпрос на широко съгласие, а не на единично мнение.
*Вижте паническите реакции на Пеевски и Радев. Ето така не се прави.

 (От фейсбук)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България