Само 3 неща са ясни - изтегляне на бюджета, подреден преход към еврозоната и избори

Понякога трябва да се брои до десет, че и до сто.

Именно защото протестът (и не само в София) беше огромен, стъписващ, емоцията е лош съветник на политиците*. И причините, и последиците на това политическо явление, и възможностите, и рисковете, заслужават спокойна оценка. Оценка в контекста на най-несигурната вътрешна и външна политическа среда in living memory за мнозина.

Според мен, само три неща са ясни - изтегляне на бюджета, подреден преход към еврозоната и отсега - дата за парламентарни избори. Но коя е датата, ми се струва въпрос на широко съгласие, а не на единично мнение.

*Вижте паническите реакции на Пеевски и Радев. Ето така не се прави.

(От фейсбук)