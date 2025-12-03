ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само в "24 часа" на 3 декември: Поколението Z напусна онлайн балона

Само в "24 часа" на 3 декември четете:

Бойко Борисов с ултиматум към партньорите: зад ГЕРБ – без популизъм, или избори!

Как може да се надхвърли таванът на пенсиите и трябва ли? - анализ на Иван Тодоров

Толкова тъжни статистики бележи езикът на политиците, че се отказахме да го анализираме, казва в интервю езиковедът доц. Владислав Миланов

А в специалните страници "168 истории" четете:

Поколението Z напусна онлайн балона и кои са протестите, които промениха историята

Чиновници затриват държави и цивилизации

Токсичната мъжественост и защо ако нямаш нож, си мъртъв

Битките на златното поколение

Вижте първите страници на "24 часа" от 3 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома