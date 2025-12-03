За корените на токсичния мачо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Криворазбраната мъжественост, агресията, която минава за “готина”, се прехвърля от поколение на поколение и сега се вихри и сред най-младите.

Така е не само в България. Но за да намалим грубостта, за да ограничим тази култура на “мачовщина”, първо трябва да видим корените ѝ.

На първо място е семейството, после идва училището. Там трябва да се възпитават толерантност и емпатия. С разговори, с грижа и внимание. Българчетата са интелигентни, но има нещо, което се нарича “емоционална интелигентност” и тя се култивира. Иначе децата остават сами в света на социалните мрежи и изобщо дигиталния свят, които доста често налагат печални модели за подражание.

И после се дивим и възмущаваме от поредния пример на сбиване в мола, на свирепи катастрофи, на дивашко домашно насилие.

