Който е с маска, веднага се арестува

Максим Бехар*

СНИМКА: Юлиян Савчев

Толкова е просто!

Полицията издава заповед, че на протеста никой няма право да носи маска. Който е с маска, веднага се арестува. И това веднага слага нещата в ред.

Във Франция го направиха преди десетина години и от тогава всичко е мирно и тихо, и подредено. Освен, че там на всеки десет метра има камери.

Наистина е просто Даниел Митов! Направете го още утре!

(От фейсбук)

