Толкова е просто!
Полицията издава заповед, че на протеста никой няма право да носи маска. Който е с маска, веднага се арестува. И това веднага слага нещата в ред.
Във Франция го направиха преди десетина години и от тогава всичко е мирно и тихо, и подредено. Освен, че там на всеки десет метра има камери.
Наистина е просто Даниел Митов! Направете го още утре!
(От фейсбук)
