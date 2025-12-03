"Политико": Разследването за злоупотреби рискува да хвърли ЕС в най-голямата криза от десетилетия насам

Урсула фон дер Лайен е изправена пред най-голямото предизвикателство за отчетността на ЕС от едно поколение насам, разследване за измама, в което са замесени две от най-големите имена в Брюксел и което заплашва да прерасне в пълномащабна криза, пише в свой анализ "Политико".

Точно една година след началото на втория си мандат като председател на Комисията, Фон дер Лайен, вече измъчвана от въпроси относно ангажимента си към прозрачността и на фона на напрежението с външнополитическото крило на блока, сега трябва да намери начин да избегне да бъде въвлечена в скандал, който датира от първите години на мандата й.

Съобщението на Европейската прокуратура, че бившият шеф на външните работи на ЕС и висш дипломат, който в момента работи в Комисията на фон дер Лайен, са били задържани във вторник, беше използвано от нейните критици, които отново призоваха за четвърто гласуване на недоверие.

„На карта е заложено доверието в нашите институции", заяви Манон Обри, съпредседател на „Лявото" в Европейския парламент.

Ако се потвърдят, обвиненията ще предизвикат най-големия скандал в Брюксел от масовото подаване на оставка на Комисията на Жак Сантер през 1999 г. поради обвинения в финансови злоупотреби.

Полицията задържа бившия вицепрезидент на Комисията Федерика Могерини, италиански политик от център-ляво, която ръководеше външната политика на ЕС, Европейската служба за външна дейност, от 2014 до 2019 г., и Стефано Саннино, италиански държавен служител, който беше генерален секретар на ЕСВД от 2021 г. до началото на тази година, когато беше заменен.

Европейската прокуратура заяви, че има сериозни подозрения, че тръжната процедура за 2021-2022 г. за създаване на дипломатическа академия, свързана с Колежа на Европа, където Могерини е ректор, не е била справедлива и че фактите, ако бъдат доказани, могат да представляват измама при възлагане на обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна.

Сагата изглежда ще влоши и без това напрегнатите отношения между Фон дер Лайен и настоящия шеф на ЕСВД, върховния представител на ЕС Кая Калас, заявиха четирима служители на ЕС пред "Политико". По-рано тази година Саннино напусна поста си на генерален секретар и пое важна роля в Комисията на Фон дер Лайен.

Един служител на ЕС защити Фон дер Лайен, като вместо това обвини ЕСВД, автономна служба по договорите на ЕС, която работи под ръководството на върховния представител на блока, Калас - един от 27-те европейски комисари.

„Знам, че хората, които не харесват Фон дер Лайен, ще използват това срещу нея, но те използват всичко срещу нея", каза служителят.

„Тъй като председателят Фон дер Лайен е най-разпознаваемият лидер в Брюксел, ние й приписваме цялата вина. И не е справедливо тя да бъде подложена на вот на недоверие за нещо, което може да е направила Службата за външна дейност. Тя не носи отговорност за всички институции", добави той.

Могерини, Саннино и трето лице не са обвинени и задържането им не означава, че са виновни. Разследващият съдия има 48 часа от началото на разпита им, за да вземе решение за по-нататъшни действия.

Когато беше потърсена за коментар по случая със Саннино, Комисията отказа да коментира. Когато беше потърсена за коментар по случая с Могерини, Колегиумът на Европа отказа да отговори на конкретни въпроси. В изявление той заяви, че остава ангажиран с най-високите стандарти за почтеност, справедливост и спазване на правилата – както в академични, така и в административни въпроси.

Разследването се случва в момент, когато евроскептичните, популистките и крайнодесните партии се възползват от вълната на недоволство сред избирателите и когато ЕС оказва натиск върху страните както в блока, така и извън него, заради техните корупционни скандали.

„Забавно е как Брюксел поучава всички за „върховенството на закона", докато собствените му институции приличат повече на криминален сериал, отколкото на функциониращ съюз", заяви Золтан Ковач, говорител на унгарското правителство, което е обект на критики от страна на ЕС.

Румънският евродепутат Георге Пипереа, член на дясната група „Европейски консерватори и реформисти", който стоеше зад неуспешния вот на недоверие към фон дер Лайен през юли, заяви пред, че обмисля да предизвика ново гласуване.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова каза пред държавните медии, че служителите на ЕС предпочитат да игнорират собствените си проблеми, докато постоянно поучават всички останали.

ЕС се бори да се отърси от поредица корупционни скандали от началото на десетилетието. Обиските във вторник идват на фона на скандала „Катаргейт" от 2022 г., когато държавата от Персийския залив беше обвинена, че се опитва да повлияе на евродепутатите чрез подкупи и подаръци, както и на тазгодишното разследване за подкупване във връзка с лобистките дейности на китайския технологичен гигант Huawei в Европа.

Тези разследвания засягаха членове на Европейския парламент и по това време служителите на Комисията бързо посочиха с пръст законодателите и се дистанцираха от скандалите.

Но ЕК не е имунизирана срещу обвиненията в неправомерно поведение. През 2012 г. тогавашният комисар по здравеопазването Джон Дали подаде оставка заради скандал с лобиране за тютюневата индустрия. Самата Фон дер Лайен беше обект на критики от Общия съд на ЕС, който по-рано тази година постанови, че тя не е трябвало да укрива от обществеността текстовите съобщения, които е разменила с главния изпълнителен директор на фармацевтичния гигант Pfizer по време на пандемията от Covid-19.

Разкритията от вторник са много по-опасни за Комисията, като се има предвид високият профил на заподозрените и тежестта на обвиненията, с които са изправен

След като заемаше поста вицепрезидент на Европейската комисия и ръководител на ЕСВД, Могерини беше назначена за ректор на Колежа на Европа през 2020 г., въпреки критиките, че не е квалифицирана за поста, не отговаря на критериите и се е включила в надпреварата месеци след крайния срок. През 2022 г. тя стана директор на Дипломатическата академия на Европейския съюз, проектът, който беше в центъра на ранните обиски във вторник.

Саннино, бивш италиански дипломат, беше най-висшият държавен служител в ЕСВД, а сега е генерален директор на отдела за Близкия изток, Северна Африка и Персийския залив в Комисията.

Кристиано Себастиани, представител на персонала на един от големите профсъюзи в ЕС, Renouveau & Démocratie, заяви, че ако се докажат, обвиненията ще имат катастрофално въздействие върху доверието в засегнатите институции и, в по-широк смисъл, върху възприятието на гражданите за всички европейски институции. Той заяви, че е получил „десетки съобщения" от служители на ЕС, загрижени за увреждането на репутацията.

„Това не е добре за институциите на ЕС и за службите на Комисията. Не е добре за Европа, отвлича вниманието от други неща. Това създава представа за елитаризъм, за неформална мрежа, която прави услуги. Освен това Могерини беше една от най-успешните върховни представители на ЕС, което не е добре от гледна точка на публичната дипломация", каза служител на Комисията, пожелал да запази анонимност.