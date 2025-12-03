Истинските протести са против корупцията и злоупотребата с властта, но не против еврото

Копейките от Дондуков и около Дондуков старателно крият информацията, че днешният протест - на 3 декември - е срещу еврото и е организиран от руската партия Израждане. Преди седмица тази партия официално обяви протеста за свой. През последните дни обаче никъде няма да намерите дори споменаване, че изрожденците го организират. Защо? Защото искат да закарат на мижавия си протест срещу еврото голямата част от младите хора, които бяха на площада на 26 ноември и 1 декември - тези младежи сега влизат в публичния живот и ще вземе известно време да се ориентират напълно кой кой е. Затова шайките на Дондуков и на Израждане въртят масирана кампания в ТикТок за зарибяване на тийнейджъри да отидат на "поредния протест".

Паралелно върви гнусна Мунчовско-Копейкинска кампания срещу еврото в същия ТикТок. Бой последен е този - крещят московските дьонмета и за това наистина са прави. Боят е последен и пак те ще изядат боя. Сега е време всички нормални европейски партии в България да излязат открито и веднага публично да кажат, че истинските протести са против корупцията, злоупотребата с властта и т.н., НО НЕ против еврото и не против европейския избор на България. Специално за опозицията от ППДБ говоря - младите хора ги подкрепиха в протестите от 26-ти и 1 декември. Сега политическите лидери носят отоговорност за политическата социализация и публичното поведение на тези млади поколения на България. Вземете незабавно думата - или отново ще се спихнете до размера на сприхава секта, която може да прави скандали, но не може да прави политика!

