Министър Георгиев се срещна с европейския главен п...

Аз не мога да тръгна след този човек и подобни хора

Константин Мишев

4892

Давам ви разрешение да ме хулите. Обиждайте ме по най-гадните начини. Разпънете ме на словесен кръст.

Каквото ви е на ума, сърцето и душата. Кажете го!

Но аз не мога да тръгна след този човек и подобни хора.

Разберете ме... не мога!

Това е демокрацията. Човек има право на собствено мнение. На собствени позиции.

(От фейсбук)

(бел. ред. - Мишев има предвид Ивайло Мирчев, чиято снимка е публикувал)

