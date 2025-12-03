Давам ви разрешение да ме хулите. Обиждайте ме по най-гадните начини. Разпънете ме на словесен кръст.
Каквото ви е на ума, сърцето и душата. Кажете го!
Но аз не мога да тръгна след този човек и подобни хора.
Разберете ме... не мога!
Това е демокрацията. Човек има право на собствено мнение. На собствени позиции.
(От фейсбук)
(бел. ред. - Мишев има предвид Ивайло Мирчев, чиято снимка е публикувал)
