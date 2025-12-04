Маските са забранени. Защо МВР спи?

Първата глоба е 200 лв., а всяка следваща - 1500, но няма кой да ги прилага

Черните маски са много модерни в България. Не само на главите на ултраси, срещу които полицията бездейства на митинги. Носят ги и бандите на локалните в комплект с официалния черен анцуг и диагоналката с големи табели.

Толкова са модерни, че и на огромния митинг в понеделник на площада имаше групички от млади хора, омесени с останалите, които така бяха прикрили с маски лицата си, че се виждаха само очите им.

Все едно се връщаха от банков обир

Липсваха само пистолети в дясната ръка и сак, пълен с пари - в лявата.

Този агресивен дизайн обаче не впечатли по никакъв начин многобройната полиция. Проверяваха се чантите на майки с деца, нормално изглеждащи хора бяха пребърквани по 4 пъти, за да изминат 100 метра по алеята зад двореца на път за протеста. Към маскираните в черно младежи МВР не прояви никакъв интерес. И така допусна не само последващите ексцесии (като не съобрази, че в района е централата на “ДПС-Ново начало” и голям офис на ГЕРБ), а и неспазване на закона, защото носенето на маска на публично място в България е забранено. При това още от края на септември 2016 г. И трябва да се наказва както шофирането без колан и с превишена скорост.

Сигурно в полицията са забравили за т.нар. “Закон за бурките” или официално - Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето. Вярно, че формалният повод за това ограничение бяха атентатите в Западна Европа, свързани с емигранти мюсюлмани, но все пак никъде в закона не пише “бурка”. Там в чл. 2 е отбелязано следното: “Не се допуска на публични места на територията на Република България носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето, като публично място по смисъла на този закон е всяко обществено достъпно място на територията на страната”.

Значи маските на лицето са забранени не само на митинги, но и по улиците, както и в градския транспорт. На нинджа и на мафиот можеш да се правиш само у дома.

Законът много ясно е определил и какво точно означава скриване на лицето: “плътни или полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, маски, които прикриват частично или скриват напълно лицето”. Текстът е достатъчно ясен. За първо нарушение глобата е 200 лв., а за всяко следващо - 1500. Наказват се и подбудителите, които са накарали нарушителите да си сложат маски. Законът е дал достатъчно възможности. Реално полицията може да те глоби дори ако си прикрил лицето си с бандана, както правят и локалните, и ултрасите.

И нападателите,

които ме атакуваха с железа в ръцете пред дома ми

на 17 март 2020 година.

Ако МВР започне да изпълнява задълженията си и да глобява, тази мода бързо ще отмине. Защото ще излиза твърде скъпо на манекените в черно.

За тези, които са забравили,

законът беше приет в България,

следвайки световните и европейски тенденции. Принципно в държавите от Европейския съюз рестрикцията беше свързана с поредицата от терористични актове, за които бяха уличени имигранти мюсюлмани.

Така и дойдоха забраните - Франция (2010), Белгия (2011), Австрия (2017), Дания и Норвегия (2018), Нидерландия (2019), Швейцария (2021). В Швеция и Финландия само в определени региони. В Италия обаче такъв закон е приет още през 1975 година и той е насочен не само срещу тероризма, но и срещу мафията. В Съединените щати ограничението за носене на маски на публични места е прието още през XX век заради расистите от “Ку-клукс-клан”, които прикриват лицата си с огромни бели маски. По-късно обаче е въведено в множество щати срещу извършване на престъпления, укриване на идентичност, заплахи и тормоз. А в Ню Йорк от миналата година носенето на

маска на публично място се наказва с до 1 г. затвор

Ограничения и забрани за прикриване на лицето има дори в много държави в Африка. Понеже в класациите за върховенство на закона, бедност и щастие ние се нареждаме много по-близо до тях, отколкото до държавите от Европа…